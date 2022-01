Microsoft

Alors que je venais de commencer le mythique Otogi 2, je me suis retrouvé en possession du dernier Halo en date. Etant fan de la licence, mais quelque peu sceptique sur ce nouveau volet (la joie des fans qui hurlent à tout va et finissent par tuer une série), j'ai mis mon petit Raikoh en pause pour partir avec Master Chief sur l'Installation 07. C'est parti !!+ Les musiques toujours aussi magistrales. Entre les thèmes repris des anciens Halo et les nouveaux, c'est du pur bonheur, et c'est toujours dans l'ambiance.+ Le gameplay juste jouissif. Je me demandais vraiment en quoi le grappin changeait la donne comme je le lisais un peu partout, surtout que les différentes vidéos ne m'impressionnaient en rien. Mais c'est vraiment manette en main que l'on se rend compte de son réel apport, quand on est en pleine mêlée, ou encore quand on ne veut pas s'enquiquiner à contourner des montagnes, voir quand on se fait éjecter mais que l'on rattrape tout avec lui. Un vrai plaisir.+ La jouabilité absolument parfaite. Ca répond au doigt et à l’œil, c'est fluide dans les réactions, ...+ Un monde ouvert mais pas trop. C'était une de mes plus grosses craintes dans ce nouveau volet (je n'aime pas les mondes ouverts), je déteste perdre un temps de fou à me promener sans rien faire, c'est d'un chiant. Ce coup-ci c'est fait intelligemment puisque ça sert le gameplay. Exemple con, mais quand on doit prendre une base ou une zone, il y a réellement plusieurs façons de l'aborder (contrairement aux anciens Halo ou c'était simulé mais où ça ne changeait rien au final) grâce aux passages cachés, à la végétation, ou au relief des zones !! Et puis on peut vraiment aller partout de chez partout. Et dernier détail appréciable, on vous demande rarement de vous taper des allez/retour aux opposés de la carte pour gratter sur la durée de vie.+ Les affrontements qui gagnent nettement en intensité, notamment grâce au grappin. C'est pour moi le gros plus que Halo Infinite apporte par rapport aux anciens volets. On a vraiment pas l'impression de refaire la même chose d'une prise de base à l'autre. Commencer à canarder, se retrouver à court de munitions, choper une autre arme au grappin, tirer, puis choper un explosif toujours avec ce grappin pour le lancer et provoquer une explosion ... lancer le grappin sur un ennemi pour profiter de la confusion et placer quelques coups de crosse avant de recommencer à canarder, ... un pur bonheur.+ Plusieurs objectifs selon notre bon vouloir, classique pour ce genre de jeu me direz-vous, mais c'est super agréable car ils meublent la map sans nous demander d'incessants allez retours qui servent juste à faire durer le jeu pour rien. Mention spéciale pour les affrontements de boss (dont certains bien corsés) qui changent un peu la donne des affrontements habituels !!+ L'ambiance toujours aussi excellente. C'est Halo, et on le ressent en permanence, le jeu n'a rien perdu de son identité mais sublime l'ensemble !!+ Des références cachées partout. Tomber sur la pochette de Craig Greatests Hits, une salle avec une TV et une Xbox première gen, une réplique du pilote de Pélican qui nous accompagne en peluche au sommet d'une montagne ... un vrai plaisir qui donne la banane quand on tombe dessus.+ On sent que les mecs ont cravaché pour rendre le jeu le plus attrayant possible dans le fond. Il a du y avoir d'énormes remises en questions, et pas mal de taff pour parvenir à marier le gameplay de Halo avec un monde si vaste sans rendre le jeu chiant.+ La nouvelle IA qui est vraiment super agréable. Difficile de remplacer Cortana et pourtant elle a son petit charme.+ Un monde vivant mine de rien. Alors je lisais à droite et à gauche que c'était plat (au sens vie) ... mais je ne trouve pas tant que ça !! En fait quand on y regarde bien, on voit régulièrement des créatures qui se baladent un peu partout (dans les prairies, sur les rocher, dans les arbres, dans l'herbe, des nuées d'oiseaux, ...). De plus, et sans parler des différentes troupes ennemies que l'on croise un peu partout, on trouve beaucoup de détails disséminés un peu partout genre campements humains abandonnés, restes de batailles, ... chaque zone que l'on visite est propice à trouver des traces de la guerre qu'y s'y déroule, où s'y est déroulé !+ Très bonne durée de vie compte tenu du fait que les développeurs ne nous ont pas farci le jeu de trucs inutiles avec des allez-retours débilos aux 4 coins de la carte !!!+ Le jeu peut-être magnifique par moment genre l'intérieur de la structure forerunner avant de sortir sur le Halo, le panama quand on va au sommet des montagnes, certaines structures externes, ...- ... mais plus que limite à d'autres (le vaisseau au début par exemple, certaines zones de l'anneau, ...). C'est dommage car on sent le potentiel qu'avait le jeu à ce niveau, sans oublier la vidéo pipeau du slipspace engine qui nous a fait baver d'envie !!!- La modélisation des soldats de l'UNSC dégueulasse. Franchement on se croirait sur PS3/360, et encore, Halo 4 faisait bien mieux de mémoire !!- La manque de variété dans les décors. Je crois que c'est l'élément qui porte le plus atteinte à ce Halo. Alors contrairement à ce qu'on peut lire, il n'y a pas qu'un seul environnement puisque l'on a la structure ouverte en extérieur, quelques intérieurs de vaisseaux, ceux de l'anneau, les grottes ... mais avoir une autre grosse partie extérieure différente n'aurait pas été un luxe vu que l'on est majoritairement sur la zone montagnes/sapins !! Alors ok on a un cycle jour/nuit, mais pas d'intempéries non plus. Dommage car avec un peu plus de ce côté, le jeu aurait grandement gagné, bien que ce ne soit pas miséreux non plus !! Ca sent les gros morceaux de campagne en DLC avec de nouvelles zones à explorer.- Le monde ouvert c'est bien, mais alors qu'est ce que l'on perd en intensité générale. Moins de mise en scène, moins de scripts qui nous filent la chair de poule, ... Le côté cinématogaphique de Halo 4 et 5 à disparu et c'est vraiment dommage. Alors oui on le retrouve vers la dernière partie du jeu (en fait quand on abandonne l'aspect ouvert) mais quand même.- C'est bien d'avoir écouté les pleureuses ... mais parfois il faut savoir dire merde quand il y a besoin. Déjà l'armure, c'est un foutu retour en arrière alors que 343I avait fait un taff de malade sur Halo 4 et 5 à ce niveau. Un énorme gâchis qui me reste en travers de la gorge.-Le jeu semble faire table rase de certaines portions des anciens Halo au point de créer des zones troubles voir des incohérences !! C'est tellement dommage. On attendait tous de voir comment allait évoluer le duo Locke/Masterchief, le lien que semblait teaser Halo Wars 2 avec Halo 4 et 5, ... Où sont rendus Lasky, Palmer, Isabel, ...Tant de questions qui restent sans réponses. Alors il reste les extensions à venir, mais on attendait quand même des réponses dans le jeu principal au lieu de repartir sur tout autre chose !!- Les animations vieillottes au niveau des différents personnages. Franchement les marines de l'UNSC n'ont pas évolué et me paraissent limite même plus fades que celle des GRAW sur 360 !! Idem pour les ennemis qui n'ont rien gagné au fil des épisodes malheureusement.- Quelques petits bugs ou ralentissements, assez rares pour que ce soit gênant, mais quand même. Il m'est arrivé d'avoir la carte qui se mette à ramer sans savoir pourquoi !!Alors que dire au final de ce Halo Infinite ? Personnellement je craignais beaucoup le côté open world vu que je n'aime pas ça, mais surtout dans quelle direction allait aller l'histoire à cause des chouineuses. Pour le premier point je dois avouer avoir été agréablement surpris. Les développeurs ont su créer un monde assez grand, sans pour autant abuser des travers habituels de ce type de jeux. Par contre, je reste déçu de voir que le studio à du baisser son froc face au déferlement de stupidité de certains joueurs qui n'auront pas permis au studio d'aller au bout de ses idées.On pouvait craindre le pire au vu du premier trailer de gameplay mais les développeurs ont en fin de compte réussi à bien corriger le tir. Ils sont parvenu à insuffler un gameplay fun, nerveux, et véritablement addictif pour peu que l'on ne soit pas réfractaire à l'univers de Halo. Le jeu n'est malheureusement pas parfait comme j'ai pu l'expliquer plus haut, entre la réalisation inégale, les retours en arrière qui desservent le jeu (armure, narration mise en retrait, ...), et le manque de liens avec les connexions déjà établies ... C'est tellement dommage quand on pense à la perte de temps immense afin de mêler l'ancienne et la nouvelle vision tout en gardant une cohérence. Du temps qui aurait permit au jeu d'être bien meilleur s'il avait été passer à peaufiner le titre.Maintenant Halo Infinite reste quand même un très bon titre, voir excellent, avec des bases solides, qui ne demande plus qu'à voir du contenu additionnel conséquent pour remplir toutes les zones de vides scénaristiques, celle qui lui font tant défaut.On croise les doigts pour ne pas attendre 2 ans avant d'avoir des nouvelles de la Blue Team, celle d'Osiris, Lasky, Palmer, le Spirit of Fire et son IA Isabel, ...