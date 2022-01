Les premiers avis tombent de la part des personnes qui ont chopper le jeu sur la rivière, tout comme les premières vidéos (trouvable sur Youtube par exemple). Résultat: Très bonne surprise ! (même si certaines quêtes sont assez Fedex) Avec un jeu maitrisé au niveau du gameplay et pas mal d'effort sur certains points. Et oui les graphismes ça ne fais pas tout. Hâte d'être vendredi, Pokémon qui part dans la direction que tout le monde attend de la bonne manière ça fais plaisir!

posted the 01/23/2022 at 09:17 AM by ratchet