Hello tout le monde!



On le sent venir, on se dirige lentement vers un modèle Netflix du jeu vidéo. Un abonnement mensuel pour accéder à un catalogue de jeux. C'est un peu comme les DLC ou les micro transactions, on est beaucoup à trouver ça dégueu mais ça va arriver tôt ou tard.



Il semblerait que TOUTES les entreprises cherchent à faire de l'abonnement. Apparemment vaut mieux prendre chaque mois un peu que beaucoup une fois. Et c'est littéralement partout autour de nous entre les Spotify, Netflix, Disney+, PSN, Gamepass, Office 365 ou PowerBi.



Bref, je me demande si les acteurs du marché ne sont pas en train de se fourvoyer dans un semblant d'Eldorado?

Le porte monnaie du consommateur n'est pas extensible à l'infini et quand on y réfléchit le nombre d'abonnements mensuels va vite devenir absurde. Il va y avoir de la casse, des acteurs vont disparaître ou devront réduire la voilure. Je ne vois pas comment ce modèle économique peut être viable.



(perso : on possède plus rien. On consomme ce qui est dispo et non ce qu'on VEUT consommer. Le gamepass va être comme Netflix plein de créations originales basées sur un algorithme. Et les jeux seront remplis de MTX pour les rentabiliser.)