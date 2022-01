En raison des risques sanitaires actuels entourant le COVID-19 et de son impact potentiel sur la sécurité des exposants et des participants, l'E3 ne se tiendra pas en personne en 2022. Nous restons incroyablement enthousiastes quant à l'avenir de l'E3 et sommes impatients d'annoncer plus de détails bientôt.

L'Entertainment Software Association (ESA) annonce que l'Electronic Entertainment Expo (E3) se déroulera uniquement en ligne pour la deuxième fois consécutive en raison des problèmes liés à Omicron.