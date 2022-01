Horizon Call of the Mountain, créé pour le matériel VR Next-Gen de PlayStation, est une toute nouvelle aventure dans le monde d'Horizon. Embrassez un nouveau niveau d'immersion dans une expérience unique, conçue pour repousser les limites de la technologie matérielle, de l'innovation et du gameplay.

L'histoire d'Horizon Call of the Mountain sera racontée à travers les yeux d'un tout nouveau personnage.

Nous rencontrerons Aloy, ainsi que des visages anciens et nouveaux en cours de route, et nous avons hâte que vous rencontriez bientôt le protagoniste de cette aventure.

Développé conjointement par Guerrilla Games et Firesprite.