Enfin je suis allé le voir avec quelques réserves tout de même, et mes potes ont quand même pas mal insisté mais bref, après 2 h 30 de film (oui il est assez long) je dois dire que j'ai été agréablement surpris par ce film.Déjà, faut savoir que moi et Marvel c'est pas non plus la grande histoire d'amour, j'en ai vu au final pas beaucoup, car beaucoup trop de film qui ne m'intéressé pas, même si j'ai toujours eu un faible pour les Spider Man.Bref, je suis pas non plus hyper client de ce genre de film. Et ça partait plutôt mal pour celui là car Homecoming je l'avais trouvé très moyen, Far From Home c'était déjà bien mieux je trouve.Et quand est til de No Way Home ? Bah je vous le donne en mille, j'ai vachement kiffé ! Déjà parce que je me suis pas ennuyé une seule seconde, que le film est assez rythmé, drôle parfois et même touchant. Peut être que son côté Fan Service à outrance m'a touché mais quel plaisir ça a été de revoir des anciens ennemis de Spider Man, surtout ceux qu'on avaient déjà vus dans les anciens films.Visuellement, ça tabasse, les scènes d'actions sont clairement impressionnante et l'histoire bien que simpliste est plutôt sympa à suivre. J'avais du mal avec Tom Holland au début mais au final, je le trouve cool. Le film réserve des surprises que je préfère taire pour ceux qui veulent aller le voir mais franchement moi j'ai beaucoup aimé.Je me suis pas ennuyer une seule seconde, il est pour moi le meilleur des 3 avec Tom Holland.Foncez si vous aimez Spider Man, vous serez pas déçu !Ça révolutionne que dalle, mais ça fait largement le taf. J'ai passé un très bon moment sur ce film et c'est tout ce que je demande !