Encore une possible fuite chez Capcom.Dans un prétendu document en fuite actuellement sur plusieurs forums de jeux vidéo, un éventuel projet au doux nom de Resident Evil: Apocalypse est apparu.L'image d'un tableau de présentation détaillerait ainsi ce qui pourrait composer ce nouvel opus.et unsont les mots d'ordre dans ce nouveau volet de la saga.En effet, les ennemis pourraient prendre la forme de coéquipiers (PNJ ou joueurs) pour vous attaquer nous rappelant le film culte de John Carpenter, The Thing (ou le JV sur PS2 du même nom).Enfin, on apprend également que le jeu sera un Survival-Horror a la 3e personne, que ce sera le dernier chapitre d'un personnage historique de la série et qu'il fera un lien direct entre Resident Evil 2 et Resident Evil Outbreak File 2 (Raccoon City sera encore une fois le lieu principal de l'intrigue? ).Soyez patient car c'est prévu pour 2024...