Avec un peu de retard et toujours à 80 Euros (enfin 79,99 euros, je crois que c'est important)Vous savez Square Enix, même avec le bon de 10 euros qui arrive sur l'EGS, et ben je vais attendre une promo pour le prendre comme pour les Kingdom Hearts.Il y as une différence entre être fan et être un Pigeon !(Et puis même je le pouvais/voulais le prendre Day One ca me servirait à quoi ? J'ai pas assez d'abonnés sur ma chaine Youtube pour rentabiliser ce genre d'achat. Je suis sur qu'il aura plus de commentaires ici que de vues sur la vidéo test.)