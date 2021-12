La finale de Koh Lanta la Légende a eu lieu ce soir, et comme les rumeurs l'annoncée, Teheiura n'a pas été le seul à avoir tricher en demandant de la nourriture à des locaux.Il avait été éliminé sur le champ par Denis alors qu'il devait disputer l'épreuve sur l'île des bannis.En effet, pour cette Saison de Koh Lanta, il n'y a tout simplement pas eu de vainqueur ! La production ayant jugé de sanctionné les candidats accusés de tricherie. Claude et Laurent en font malheureusement partie.En effet, ils auraient manger à plusieurs reprises. Ce qui selon Denis Brogniart "ne respecte pas le code et l'éthique, les règles tout simplement de Koh Lanta.Une première donc pour cette émission qui a fêter ses 20 ans cette année, et qui pour la première fois n'aura tout simplement pas de vainqueur.Les candidats savaient d'ailleurs très bien de quoi Denis parler à ce moment là, aucune réclamation ne s'est faite entendre.A la place, les 100 000 euros ont étés versés à l'association pour la lutte contre le cancer suite au décès de Bertrand Kamel lors de Koh Lanta les 4 Terres.Bref, conclusion :