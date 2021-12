collection

Hello Gamekyo.Je viens vous partager les derniers achats JV qui sont venu compléter ma modeste collection.Bon évidement avec la sortie de Halo infinite ... cette maj est sous les couleurs du Master Chiefmais pas seulement, puisque du coté du retro j'ai de très belles pièces qui viennent enrichir ma collection et notamment du coté de la Rolls : la Neo Geo.Je commence d'abord par l'achat le plus récent (hier) acheté dans la dernière boutique JV indé du Morbihan et pour un prix "correct" (oui les guillemets c'est parce qu'on est sur Neo Geo tout de même !).et un achat Neo qui date du mois de mai :puis 3 jeux retro plus commun :et maintenant les achats depuis mai concernant les jeux current gen :autant dire que cette année je me suis régalé sur Switch : entre metroid , Ori et No More Heroeset enfin on attaque le gros des dernières semaines :Au moment ou j'écris ces lignes, j'ai joué que 3 heures au solo de infinite, mais la première impression est très positive !C'est plutôt beau, le gameplay est niquel, la sensation de liberté est bien la ... à voir sur la durée mais la première impression est très, très bonneConcernant le multi, y a du très bon (coté gameplay) et du rageant : pas de multi sur la même console et en ligne (je peux pas jouer en split screen avec un pote en partie en ligne, comme il est possible de faire sur halo reach, halo 4 ou halo 3 ou même comme sur un Mario kart 8 !) et chose qui me fache vraiment pas de possibilité de jouer dans le mode de jeu de mon choix : objectifs ou assassin.ET l'absence du mode SWAT !!mais à priori ça viendra plus tard ... donc patience !Voila, voila !