Jeux Vidéos

Bon je suis pas fan demais j'aimerais avoir votre avis sur mes choix de starter pour chaque génération de Pokémon.C'est avant tout un poste pour le fun.Mon choix ce base avant tout sur l'esthétique final du dit Pokémon. Aimez vous mes choix trouvez vous que j'ai un bon ration entre tout les types ? (Je sais pas si l'image à les Starters dans l'ordre chronologique des jeux ?)Starter 1 Kanto: J'aime bien Carapuce son évolution final en tant que Tortank le rend fun surtout les canons lolStarter 2 Johto: Kaiminus est rigolo puis son évolution final en plus d'être sympa et marrante aussi de par son nom Aligatueur.Starter 3 Hoen: Poussifeu est mignon et Braségali est Badass voilà tout.Starter 4 Sinnoh: L'évolution final de Ouisticram est clairement un hommage à Sun Wukong donc voilà.Starter 5 Unys: Plus un choix par défaut l'évolution final de Vipélierre, Majaspic me parait la plus intéressante des trois.Starter 6 Kalos: Grenousse car Greninja voilà ! Je le connais de Smash Bros et il est fun à jouer XDStarter 7 Alola: Brindibou même raison que Poussifeu et Braségali, Archéduc est Badass.Starter 8 Galar: Flambino car je trouve Pyrobut intéressant dans son design donc même cas que le Starter 5.Voilà pour moi sur mes choix et mes raisons.Enfin je dirais quesera peut être mon premier jeu Pokémon,m'a tilté avec ce jeu. Donc si vous avez quelques astuces d'avance ça serait sympa.