Anime

Hier, je me suis regardé le filmréalisé pour les 20 ans de la série et c'est clairement un chef d'oeuvre.Ceux qui s'attendent à un magical girl seront déçus (ou pas vu la qualité du titre et que les thématiques sont au final les même, et qu'un magical girl ne repose pas sur des transformation et des pouvoirs magiques) et ceux qui sont allergique au genre pourront tenter vu le choix du staff.En effet, le film anniversaire de la série ne se passe pas dans l'univers de la série mais dans notre monde à notre époque.On y suit 3 jeunes femme qui debutent leur vie active et qui depriment car tout ne se passe pas bien dans leur vie.Ces 3 jeunes femmes ont en commun d'être fan du dessin animé Magical Doremi qui a bercé leur enfance et vont se rencontrer par hasard en allant visiter un lieu ayant servi d'inspiration aux décors de la série.C'est alors le début d'une histoire d'amitié ou ensemble et en se remémorant parfois les messages de la série, ces 3 jeunes femmes vont faire face à leurs problèmes et avancer le tout au travers de voyage dans les lieux ayant marqué la série.Comme je le dit en titre, le film est un vrai chef d'oeuvre, faisant revenir le staff qui a créé la série il y a 20 ans, il est réalisé d'une main de maitre par(Doremi, Sailormoon, Hugtto Precure, Aria, Tamayura, Princess Tutu, Kailedo star) qui prouve encore une fois qu'il est le maitre du slice of life et des recits initiatique et chara designé pari(Doremi, Heartcatch Precure, Saint seiya Omega, My Hero Academia) et ses design mignons, élégants et expressifs.Les décors sont somptueux(c'estqui a oeuvre sur tout les titre de Sato ainsi que sur Saint seiya Abel et Asgard qui s'en est occupé) et l'écriture(de, scenariste d'Heartcatch Precure et de la série d'origine) est drôle, émouvante, tendre et sensible sans être guimauve.Le film nous embarque dans une voyage de 1h30 emprunt de nostalgie et d'amitié sans oublier de traiter pourtant de thèmes de société comme la position de la femme au japon, le manque d'ouverture du pays envers l'étranger ou les réseaux sociaux avec un paquet de remarques d'une justesse hallucinante(le film évitant toute forme d’extrémisme).Et cerise sur le gâteau, pas besoin de connaitre la série d'origine pour l’apprécier. Et ça les critiques s'en sont rendus compte.Le film a été élu au japon meilleur film d'animation de 2020 devant Demon Slayer et Violet Evergarden, rejoignant ainsi des film tel Princesse Mononoke, Chihiro, Summer wars, les enfants Loup ou Your Name au Pantheon de l'animation Japonaise.Et en dehors du japon, le film a été diffusé au 43ème festival du film International à Moscou(alors que Doremi n'est jamais sorti en Russie) et hors compétition au festival international du film d'animation à Annecy.Si vous aimez les bons film orientés tranche de vie initiatique comme les films de Mamoru Hosada, foncez, c'est du même tonneau (en franchement c'est même meilleur selon moi, on est plus proche du niveau d'un Ghibli)C'est vraiment dommage que le film ne soit quasiment pas distribué à l'international car il le mériterait (avec un doublage pour une distribution plus large) car c'est sans problème le meilleur film d'animation japonaise(voire le meilleur anime) que j'ai vu depuis des années.petit trailer