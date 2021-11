Après les 3 derniers épisodes ajouté il ya peu , Netflix confirme une saison 2 d'Arcane et devrait arriver dans le courant 2023 .les deux créateurs de la série Arcane :"Nous travaillons dur pour livrer notre deuxième volet"Christian Linke et Alex Yee ont exprimé leur joie quant au succès qu’a rencontré leur œuvre :"Nous sommes plus que ravis de la réponse positive à la première saison d'Arcane et travaillons dur avec les assistants créatifs de Riot [games] et [les studios d’animation] Fortiche pour livrer notre deuxième volet", ont-ils déclaré.Il ya longtemps qu'une série d'animation m'avait pas autant secoué , l'animation est une dinguerie a tout les niveau , pffou cette claque !