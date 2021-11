Dans un email adressé aux employés et examiné par Bloomberg, Jim Ryan renvoie au rapport publié mardi par le Wall Street Journal. Il a écrit que lui et ses dirigeants étaient " consternés et franchement sidérés de lire " qu'Activision, et surtout Bobby Kotick " n'a pas fait assez pour s'attaquer à une culture profondément ancrée de discrimination et de harcèlement ".



"Nous avons pris contact avec Activision immédiatement après la publication de l'article pour exprimer notre profonde inquiétude et demander comment ils prévoient de répondre aux allégations faites dans l'article", a-t-il écrit. "Nous ne pensons pas que leurs déclarations de réponse répondent correctement à la situation actuelle."

Jim Ryan, président-directeur général de Sony Interactive Entertainment, a vivement critiqué Activision Blizzard dans le courant de la semaine pour sa réponse inadéquate concernant les allégations à l'encontre du président-directeur général Bobby Kotick qui était au courant depuis des années des plaintes pour inconduite et harcèlement sexuels déposées contre l'éditeur américain, en plus d'avoir maltraité des femmes.Le message de Jim Ryan ne précise pas les mesures que Sony prendra à l'encontre d'Activision, mais Sony a déjà été proactif par le passé en retirant des jeux de sa boutique en ligne. En décembre dernier, Sony a retiré Cyberpunk 2077 du PlayStation Store et a offert un remboursement complet aux joueurs après que le jeu ait été truffé de nombreux bugs et que ses performances aient été particulièrement faibles sur consoles. Sony a réintégré Cyberpunk 2077 six mois plus tard.Jim Ryan a insisté auprès de son personnel sur le fait que Sony Interactive Entertainment "s'engage à faire en sorte que notre communauté de développeurs et de joueurs se sente en sécurité et respectée, et à fournir un environnement de travail sécurisé à chaque employé". Il a appelé les employés à signaler les cas de harcèlement ou de discrimination et a promis que toute action serait étudiée si jamais il existait une ambiance délétère dans un des PlayStation Studios.Bobby Kotick est confronté à des préoccupations croissantes concernant la direction d'Activision Blizzard, notamment sous la forme de multiples poursuites judiciaires et d'une enquête de la U.S. Securities and Exchange Commission. Kotick s'est excusé pour une réaction précoce de l'entreprise qui a été considérée comme silencieuse par le personnel et a pris des mesures pour assainir la culture d'entreprise, notamment en réduisant son salaire jusqu'à ce que de nouveaux objectifs en matière de genre soient atteints et en annulant son plus grand événement annuel, la BlizzCon. Mais son soutien s'amenuise. Un petit groupe d'actionnaires d'Activision Blizzard, représentant moins de 1% des actions en circulation, a déclaré avoir demandé la démission de Kotick mercredi dans une lettre adressée au conseil d'administration de la société.