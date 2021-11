Après 20h de jeu. ( + 4h ou 5H de perdues)



Les plus:

-Ambiance sonore excellente et originale

-Graphiquement sympa

-La liberté de déplacement pour un J RPG

-l'exploration dans des zones assez grandes finalement

-Le design général des démons

-Le système de combat

-Le système de fusion et d'amélioration





Les moins:

-C'est quand même un peu flou niveau résolution de l'image

-La difficulté en normal, se faire one shot, recommencer 100 fois la même chose quand on meurt

-Le design du héros



Pas d'avis encore sur le scénario, ca démarre très bien niveau lore mais là je suis un peu dans le ventre mou de l'histoire.



Si vous avez des questions ou si j'ai oublié un point sur le jeu, hésitez pas.