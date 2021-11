-La version PS5 tourne en 4K native.-Résolution dynamique sur XSX : 2688x2160~3840x2160 (la plupart du temps en 3840x2160).-Résolution dynamique sur XSS : 1792x1440~2560x1440 (2560x1440 seulement dans les scènes les moinscomplexes comme les donjons).-La baisse de résolution est moins fréquente sur XSX par rapport à la XSS.-Pas de tearing sur les 3 versions.-Les baisses de framerate sont beaucoup moins prononcées sur la version XSX contrairement à la PS5 et la XSS.

Like

Who likes this ?

posted the 11/14/2021 at 01:42 PM by leonr4