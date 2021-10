Le chiffre d'affaire de Sony atteint les 21,87 milliards de dollars sur le dernier trimestre de Juillet à Septembre.Playstation réalise le meilleur second trimestre de son histoire et le 6ème meilleur trimestre de l'histoire, tout constructeur confondu. 5.86 milliards de dollars de revenus avec 751 millions de profits net.Malgré la pénurie, la PS5 a réussi à se vendre à 3.3 millions d'exemplaires et à atteindre les 13.4 millions d'exemplaires vendus. 200 000 Playstation 4 ont été écoulés pour un total de 116.6 millions d'exemplaires depuis son lancement en Novembre 2013.Sur la même période l'an dernier, Playstation avait vendu 1.5 millions de PS4 avant la sortie de la PS5. Ce qui fait une augmentation des ventes de console de 233% pour Sony interactive Entertainment.La pénurie de puces met en avant l'énorme travail de Sony pour mettre des PS5 à disposition des acheteurs. La Playstation 4 n'avait pas ce problème sur sa première année et la PS5 réalise tout de même un score similaire.De Juillet à Septembre, 7.6 millions de jeux first party ont été vendu avec un pourcentage de 62% en dématérialisé. Une baisse par rapport à l'an dernier avec les sorties proches de The Last Of Us Part II et Ghost Of Tsushima. Sony prévoit de rattraper le retard des ventes de jeux first party avec Horizon Frobidden West et Gran Turismo 7.Augmentation de 900 000 abonnés Playstation Plus sur ce trimestre, atteignant les 47.2 millions de membres.Bluepoint Games, Firesprite et Nixxes Software ont rejoint Playstation sur ce trimestre. Les Playstation Studios ont vu leur nombre de développeurs augmenter de 20% depuis avril entre les acquisitions et les recrutements.Sony prévoit d'augmenter encore ses capacités de développement via des rachats et des recrutements.Pas de changement pour l'objectif fixé par Playstation sur l'année fiscale 2021 terminant fin mars 2022. Avec 27,10 milliards de dollars en revenus et 3.04 milliards de profits.Si cet objectif est atteint, Playstation marquera alors la meilleure année fiscale de l'histoire de jeu vidéo en terme de revenus, tout constructeur confondu et la seconde en terme de profits pour la marque Playstation.