Sur Twitter et maintenant libre de s'exprimer sans que certains fanatiques puissent sur-interpréter ses tweets, Sakurai le directeur de Super Smash Bros Ultimate expose la fameuse bannière "Everyone is Here!" complète avec Sora de Kingdom Hearts, le dernier personnage et DLC du jeu.Même si on (je) pourra toujours contester cette bannière, notamment en montrant l'absence de personnages "skin" pourtant reconnu dans le jeu (Alph de Pikmin, Leaf l'homologue féminin de Red aka Dresseur de Pokémon, Inkling Garçon ou encore les Koopalings).Et évidemment, pour l'instant aucun moyen officiel, via Nintendo Store donc par exemple, pour acheter cette bannière...