Metroid Dread est dans la fuite constante ; une fuite orchestrée évidemment, mais un dirigisme dont on peut tout de même s’écarter. Dans les traces du vénérable Super Metroid, ce jeu en maîtrise tous les concepts pour apporter avec succès une nouvelle pierre à l’édifice, et ouvrir de nouveaux horizons à la série.

Le jeu ne se résume toutefois pas à ces phases – accrocheuses tant que les compétences de Samus restent limitées – qui ne sauraient éclipser des boss difficiles et impressionnants, ainsi que (et surtout) le rythme, d’une nervosité et d’une fluidité sans pareilles.

