Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









Analyse technique du jeu Crysis 2 Remastered par Digital Foundry :







Résumé Analyse technique du jeupar

■Pas de version native PS5/Xbox Series même si le jeu est amélioré lorsqu'il tourne dessus.■Anti-aliasing, qualité des textures, les ombres, étalonnage des couleurs, distance d'affichage, qualité de l'illumination globale, motion blur ont été améliorés.■De nouveaux ajouts visuels dans ce remaster : brouillard volumétrique, éclairage des particules, SSR, tesselation ... etc.■L'éclairage ici est plus naturel.■Ray-Tracing seulement sur PC.■PS5/PS4 Pro/XSX/XB1 X sont en résolution dynamique 1080p~2160p (au dessus du 1440p la plupart du temps).■XSS en 900p~1440p, plus proche des 900p.■PS4 en 1080p natif.■XB1 en 900p natif.■30fps sur les versions old gen avec du frame pacing au niveau des checkpoints, un peu plus sur PS4/Pro.■60fps sur les versions next gen avec frame pacing (60fps solide sur PS5/XSX et quelques baisses sur XSS).■Problème au niveau du HDR.