Star Citizen

La CitizenCon 2021 avait lieu hier sur Twitch. Les interventions des équipes de développement de CIG se sont succédé pour permettre aux backers les plus assidus de connaître l'avenir du jeu.Parmi les conférences les plus attendues, il y eut bien sûr celle qui a présenté une démo des nouveautés à venir dans le jeu, avec de superbes images de Pyro, le prochain système au sein duquel les joueurs pourront évoluer. Nuages et orages, avant-postes au look Star Wars, toiles flottantes et autres avancées graphiques ont émerveillé les rétines des joueurs :Le mieux reste de voir tout cela en mouvement (allez à 1h15mn) :L'autre conférence marquante fut celle consacrée aux vaisseaux. Deux nouveaux ont été annoncés : l' Origin 400i , jouable en 3.15, pour explorer l'univers dans un vaisseau luxueux (environ 250€) et l' Anvil Liberator , concept de petit porte-vaisseaux (environ 600€). Les équipes de CIG ont également partagé les avancées effectuées sur le gigantesque BMM, sorte de galerie commerciale flottante.Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'annonce de ces nouveaux vaisseaux s'est rapidement traduite en ventes, puisque le financement participatif a atteint les 390 millions de dollars avec la seule journée du 9 octobre 2021 à près de 10 millions de dollars . De quoi aisément permettre à Star Citizen d'atteindre les 400 millions d'ici à la fin de l'année, ce qui devrait alimenter pas mal la presse spécialisée car le jeu, bien qu'en l'état jouable, reste encore et toujours en Alpha, et donc en développement.