Strauss Zelnick a sorti un chiffre en l'air. Si c'était vraiment 30 millions pour le XGP, ils l'auraient dit officiellement. C'était inférieur à 23 millions au dernier trimestre, mais ils ne l'ont pas communiqué parce qu'ils craignaient de donner l'impression qu'ils perdaient des abonnés après que ce chiffre ait commencé à circuler.

Jeff Grubb a annoncé dans le dernier épisode de son podcast GrubbSnax que Crystal Dynamics (Perfect Dark avec The Initiative), IO Interactive (Project Dragon) et Avalanche Studios (Contraband, anciennement Project Typhoon) sont actuellement « testés », comme aime le faire Sony avec ses partenaires de longue date, pour voir s'ils s'acclimatent bien à l'univers des Xbox Game Studios.Si tout se passe bien d'ici les prochaines années, ils seront acquis ou du moins des négociations seront engagées. Jeff Grubb estime que Xbox et Phil Spencer sont pour le moment satisfaits des XGS et que le but n'est pas de se précipiter pour faire de nouvelles acquisitions vu les projets en cours.A noter que pour Avalanche Studios, les autres structures d'Avalanche Studios Group (Expansive Worlds, Systemic Reaction) qui appartiennent également à Nordisk Film ne sont pas concernées.Bonus : pour les fameux 30 millions d'abonnés au Xbox Game Pass, il assure que c'est faux.