Salut,Alors SoRR ou SoR 4 ?Je suis sur SoRR, mine de rien le remake est pas facile.Qu'est ce que vous me conseillé ?Prendre SoR 4 en promo ou de suite ?Ou si cela ne vaut pas le pêne et resté sur la version Remake ?

posted the 09/25/2021 at 07:40 PM by gunstarred