C'est au youtubeur Skullzi qu'on doit la rumeur.Certes il ne cite nommément personne mais c'est cette histoire de monopole qui laisse sous-entende qu'il ne s'agit par d'un simple studio ou même éditeur.Un rachat de Sony ou Ouya semblant improbable c'est logiquement vers Valve que tous les regards se sont tournés.Après Nintendo, Activision, Electronic Arts, Bungie, Warner Bros, Sega, Konami, Square Enix, Crytek, Take-Two, c'est maintenant au tour de Valve de se faire racheter par Microsoft.Qui sera le prochain ?

posted the 09/16/2021 at 11:10 PM by lamap