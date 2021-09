Sur Terre comme en mer, il existe une paire de bestioles pas franchement commode. Je suis moi même un amoureux des animaux mais j'avoue que j'éviterai d'avoir comme animal de compagnie les bestioles présente dans ce top.Alors oui, un top totalement HS car pas sur le Jv cette fois ci mais j'avais envie de varier un peu, j'avais dis que j'étendrai mes tops parfois sur autre chose, rassurez vous, le JV reste le sujet principal de mes tops mais de temps en temps, je parle totalement d'autre chose.10)- Vous avez peu de chance de tomber dessus mais quand même.... Trouvable en Lybie, en Afrique du Nord, en Algérie, en Tunisie, et en Égypte ce scorpion redoutable, le scorpion jaune à queue large est un arachnide qui appartient à la famille des Buthidae et peut mesurer jusqu’à 12 centimètres.Reconnaissable à sa couleur jaune paille, ce scorpion représente une menace pour l’homme. Son venin extrêmement toxique peut tuer un homme ou provoquer des dégâts importants et irréversibles.Les scorpions jaunes à queue large piquent en moyenne des centaines de personnes par an. De plus, la saleté se planque souvent dans le sable pour mieux surprendre sa proie. Enfin, il peut par exemple aller dans dans vos chaussures ou autre vêtement étant donné sa petite taille.Une piqûre de cette bestiole et vous êtes mal, très mal...9)Cette petite créature des mers, appartenant à la famille des Octopodidae, vit sur les côtes australiennes. Sa petite taille de 10 centimètres en moyenne n’est qu’un leurre car ce mollusque renferme un venin extrêmement dangereux.La toxine (tétrodotoxine), injectée pendant la morsure, provoque une paralysie avec insuffisance respiratoire. Il n’existe pas d’antidote, c’est pourquoi cet animal aquatique est un des rares céphalopodes à pouvoir tuer un humain.En cas de morsure, une assistance respiratoire précoce est nécessaire pour éviter l’apparition des signes d’une cyanose (coloration bleutée de la peau liée à un manque d’oxygénation du sang).Comme son nom l’indique, ce mollusque du genre Hapalochlaena présente différents types de motifs qui seraient propres à chaque espèce. Selon les experts, il existerait plus d’une douzaine d’espèces.Au cours d’une attaque, ses anneaux bleus deviennent phosphorescents et indiquent aux prédateurs son niveau de dangerosité.Peu de bestioles osent s'attaquer à elle en raison de son extrême venimosité, ou si ils osent, à leur risques et péril. Les accidents heureusement sont plutôt rare car la pieuvre ne vit pas trop près des côtes. Mais si vous vous faites piquer par ça, la mort est quasi assurée car il n'existe pas de remède...- Le Taïpan du désert est un serpent endémique d’Australie.Son venin est tellement puissantLe premier antidote a été créé en 1955. Avant cette date, une morsure de Taïpan était mortelle.Cependant, les Australiens ne doivent pas le craindre car il est rarement agressif envers les humains. Lorsque le serpent se sent menacé par l’homme, il peut attaquer et frapper sa cible à plusieurs reprises.Ces attaques sont d’autant plus rares puisqu’il vit dans des endroits reculés. Le Taïpan est reconnaissable à sa couleur brune pouvant changer au rythme des saisons, et par sa taille: il mesure en moyenne plus de 2 mètres et peut aller jusqu’à 3 mètres 60.7)- Pour certains, vous en avez peut être déjà croisé dans le jeu Far Cry 3. Le dragon de Komodo vit en Indonésie. Il est l'un des animaux les plus dangereux au monde. Sa morsure abrite une micro toxine extrêmement venimeuse, ce qui fait que sa victime meurt avant même qu'il ne commencent à la déchiqueter avec ses dents acérés. Ce lézard s'attaque même à 10 fois plus gros que lui, heureusement, il s'attaque rarement à l'homme, préférant fuir.Même si certains témoignage disent que c'est déjà arriver. Il est le lézard le plus grand du monde et peut mesurer jusqu'à deux mètres 60 de long et pesé 300 kilos.6)- Le lion, je vais pas vous faire un dessin, est extrêmement dangereux pour l'homme. Même si le roi des animaux ne s'attaque rarement à eux, préférant manger des zèbres ou des antilopes qui sont son mets préférés. Le lion n'a pas de prédateur car il se situe au sommet de la chaîne alimentaire.Malheureusement, les accidents ça arrive et en safari par exemple, les lions attaquent parfois les 4×4 et arrivent même à becter quelques individus imprudent qui ont fait l'erreur de penétrer sur ses terres... Quand même responsable ce gros matou de 300-400 victimes par an.5)- Ce reptile est le plus dangereux au monde, et y compris pour l'homme. Il possède la mâchoire la plus puissante des carnivores sur Terre (dans l'eau c'est le requin) et de nombreuses attaques de crocodiles font plus de 400 morts par an. Il vit principalement en Arfrique, en Inde dans les rivières où les fleuves.Il est redoutable car sa couleur verdâtre le camoufle extrêmement bien dans l'eau, ce qui fait que de nombreux baigneurs se font bouffer sans même.avoir le temps de réagir.De plus, il court extrêmement vite malgré ses petites pattes, pour l'anecdote, si jamais vous vous faites poursuivre par un croco, courrez en zigzague, l'animal aura beaucoup de mal à vous rattraper en faisant ça car il court en ligne droite, mais bon c'est peu probable que vous vous fassiez courser par un crocodile n'est ce pas ???4)- Et oui, qui aurait cru que cette grosse vache d'eau puisse être dangereuse pour l'homme ? Mais pourtant c'est bien le cas, L'hippopotame est redoutable et attaque tout les imprudent qui se risque à aller sur son territoire. Ses dents gigantesque déchiquettent n'importe quoi, y compris de la chair humaine. Il lui arrive même de se battre avec des crocodiles, c'est vous dire le bestiau ! Il est responsable d'environ 500-600 morts par an, c'est encore plus que le crocodile !3)- C'est bien connu, le pays des kangourous abritent les espèces les plus dangereuse au monde. C'est bien simple, cette méduse est la plus dangereuse du monde,Ces animaux marins translucides se trouvent dans les eaux du littoral australien et du sud-est asiatique.La cuboméduse, dont les tentacules peuvent atteindre trois mètres de long.Vous l’ignorez peut-être, mais les méduses n’attaquent jamais les baigneurs. Elles font tout pour les éviter. En d’autres termes, elles ne piquent pas pour se défendre. Le venin des guêpes des mers contient des toxines qui attaquent le cœur, le système nerveux et les cellules de la peau.Dans la plupart des cas, les baigneurs qui se font piquer ressentent une immense douleur et meurent des suites d’un arrêt cardiaque. La cuboméduse tue une soixantaine de personnes chaque année.2)- Et oui, qui aurait pus croire que ce gros pachyderme puisse être dans ce top ? Et pourtant c'est bien le cas, les éléphants peuvent peser jusqu'à 6 tonnes, et ravage tout sur leur passage, parfois responsable de destruction massive d'habitation, ou encore d'accident. Les éléphants tuent en moyenne plus d'une centaine de personnes par an, mais ce n'est rien comparé à ce que l'humain en tuent... Chassé pour leur défense principalement, les éléphants font parties des espèces menacés et son maintenant protéger (en tout cas on essaient...)1)- Et voilà, l'animal ou devrais je dire l'insecte le plus dangereux du monde est le moustique. Responsable de maladies abominable pour l'homme comme la Chykungunya, le Paludisme ou encore la fièvre jaune, y compris la Dengue, le moustique tue des milliers de personne par an, vu le nombre de piqûres surtout dans les pays chaud.Ces maladies sont mortelles et font énormément souffrir, notamment le paludisme, qui transmet une très forte fièvre, vomissement, courbature et entraînent la mort si c'est pas pris à temps. Bref, des saloperies ces bestioles...L'homme bien sûr car oui nous sommes des animaux aussi. Je vous fais pas un dessin. Entre les guerres, les massacres, génocides et j'en passe, nous somme bien la pire pourriture de cette planète... Nous sommes quand même responsable de plus de 60 % d'extinction d'espèces animalière comme la mammouth, certains oiseaux exotique etc... Je vais pas tous les citer. Bref, si ces animaux sont dangereux, nous on est bien pire, à tel point que parfois j'aimerais bien être un cloporte parce que j'ai honte d'être humain (parfois hein...) xDVoilà, j'espère que ce top (documentaire) vous aura plu, j'avais envie de parler un peu d'autres choses que de JV, ça fait du bien parfois et je continuerais de temps en temps si ça vous plaît.Bon week-end !