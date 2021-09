Parmi les trop rares surprise de ce Showcase, une à retenue mon attention. Tchia, c'est son nom est une aventure en monde ouvert sur un archipel magnifique et coloré.Les îles sont inspirée de la Nouvelle Calédonie, où la petite fille que vous contrôlez aura la particularité de contrôler les animaux. On la voit notamment dans le trailer prendre la possession d'une tortue par exemple.La gamine pourra nager, sauter et même utiliser un bateau pour naviguer entre les îles. L'histoire est totalement floue et je ne sais pas de quoi parle le jeu, mais moi ça ma fait envie, alors pour ceux qui l'aurait rater, en voici le trailer.