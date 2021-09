Nintendo et Lego continue leur partenariat avec un tout nouveau set... Mais toujours pas les figurines classiques à thèmes, ça va en décevoir quelques un après clic haha.Cette fois après les sets d'éveil avec le Mario électronique ainsi qu'une NES à construire, la collaboration porte sur un set dédié au jeu Super Mario 64 composé d'un "Bloc ?" a construire et qui se déplie pour révéler des niveaux de Super Mario 64. Disponible en octobre sur le site officiel LEGO (et 2022 ailleurs) au prix de 169.99$

posted the 09/09/2021 at 11:42 AM by masharu