...c'était complètement dingue a l'époque.-Graphiquement rien a dire (la physique des rideaux pète le derrière a des jeux d'aujourd'hui encore lol )-L'ambiance et le folklore oriental-La violence du Prince-Le rythme du jeu-La variété des situations-Le Dahaka (tellement badass celui-là)-Le scénario complètement dingue (ce twist vers la fin)-Et surtout la bande sonore du jeu.Alors je sais que le jeu a complètement divisé a cause de cette ambiance moins mille et une nuits, et donc plus mature et rock'n'roll, mais bordel l'OST du jeu c'est vraiment quelque chose d'unique, le mix instrument oriental et Hard Rock mais c'est juste venu d'une autre planète quoi.Hésitez pas a partager vos meilleurs souvenirs sur le jeu dans les commentaires, je vous laisse avec quelques musiques du jeu.Un gros kiff la trilogie des sables du temps a l'époque.