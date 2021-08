"Oh ça va, on a pas volé les assets non, il n'y a pas mort d'homme."







"Worst part is we've been actively trying to collab with them."

Ça n'a pas été couvert sur Gamekyo, évidement Suzukube le pro-Fortnite trop occupé à faire danser Guile dans toutes les positions offertes par le jeu, petit pervers.Plus besoin de présenter Fortnite, mais je vais faire qu'en même. Un jeu développé par Epic Games à la base entièrement PVE avec pour sous-titre "Sauver le monde", qui s'est vu rajouter d'un mode "Battle Royal" gratuit suite au succès de PUBG et qui part sa grande accessibilité a séduit pas mal de monde notamment les plus jeune d'entre nous. Les développeurs de PUBG ont même tenté le procès pour plagiat, sans succès (et pas étonnant, Fortnite est clairement différent dans le contenu disposé).Fortnite est devenu en quelque temps un véritable phénomène du jeu vidéo au point qu'Epic Games au quart de tour n'a pas hésité à multiplier les guests-stars improbables. Entre les univers de Marvel et DC combinés, des figures de Sony et Microsoft et mêmes des personnes réelles comme Neymar Jr ou récemment Ariana Grande, jusqu'à avoir des avant-premières de films ou même des concerts virtuels. Fortnite est devenu une plateforme cross-média... Ou le foutoir-fourretout pour certains.Bref maintenant que j'ai bien rafraichit vos mémoires, tout ça juste pour revenir sur la dernière présentation de mise à jour Fortnite, intitulée Fortnite Impostors qui introduira un nouveau mode... Et qui a fait son petit effet de malaise dans "la communauté". Vous l'aurez certainement remarqué mais le jeu lorgne largement dans le contenu d'un certain Among Us : complexe spatial/futuriste où l'équipage doit effectuer des tâches avec des joueurs "imposteurs" pour éliminer les autres joueurs. Among Us est un jeu vidéo qu'il n'est pas aussi utile de présenter : passé inaperçu à sa sortie, ce n'est qu'un ou deux ans après que le jeu se voit devenir populaire grâce à Twitch.Chez InnerSloth les développeurs d'Among Us, c'est plutôt l'amertume qui est présente suite à l'annonce d'Epic Games. Si Among Us n'a rien inventé du genre qui a été créé en 1986 via un jeu de société, et a même généré ses propres clones pas très inspirés, quitte à reprendre les mêmes ambiances et terminologies, un partenariat avec Epic Games aurait été franchement appréciable, les deux parties auraient pu gagner quelque chose, mais visiblement ça n'était pas de l'avis de l'éditeur de Fortnite.Et bah la question qui se pose c'est pourquoi Epic Games n'a donc pas frappé fort avec un partenariat avec un studio indies actuellement populaire, comme n'importe quel éditeur le fait d'ailleurs ? Au final Epic Games fait du Epic Games comment on le voit depuis 2019 avec l'affaire VS Steam/Apple et ce qu'on retient c'est un gros pied de nez à la scène indie. Le message est clair.Si Epic Games est dans leur droit (rien d'illégale à s'inspirer de quelque chose), cela pose tout de même quelques questions d'étiques car à trop s'inspirer pour s'approprier de quelque chose on peut mettre des gens à dos. Là Epic Games c'est comme s'ils économisaient de l'argent plutôt que donner des royalties à un groupe de développeurs indépendant, quand derrière ça n'hésite pas à sortir le cheque pour avoir des concert in-game de stars américains, le joueur de football Neymar ou pour avoir Kratos et Master Chief réunit à faire des emotes "Bim Bam Boom" de la chanteuse française Carla (cocorico !!!!). C'est tout de même frustrant pour InnerSloth de voir ce genre de chose se passer. L'autre question est de savoir si Epic Games n'hésitera pas à renouveler cette approche opportuniste quand un autre jeu indie type Fall Guys fera parler de lui...