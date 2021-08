Je ne pense pas qu'ils aient de grands projets pour Silent Hill. C'est peut-être la raison pour laquelle ils ont essayé de nous donner la propriété intellectuelle... C'est pourquoi nous n'avons pas voulu l'annoncer tout de suite car rien n'est confirmé à 100%. Si c'est confirmé... alors oui, les gens vont devenir vraiment très fous avec ça.

Nouveau "tournant" dans "l'affaire" Abandoned. Une récente interview du fameux Hasan Kahraman a fuitée et le boss du studio néerlandais BLUE BOX Game Studios semble en roue libre totale au point d'assurer que Konami était prêt à lui "donner" la licence Silent Hill. Conséquence d'une communication toujours aussi foireuse, ses propos ne sont vraiment pas clairs puisqu'il semblerait qu'il y ait encore des chances que cela soit possible. Le développeur indépendant ne sait donc même pas sur quoi il travaille ?S'il va encore falloir attendre une bonne petite semaine avant d'en savoir plus sur Abandoned (et encore on est pas à l'abri que l'application PS5 dévoile les vidéos petit à petit), toute cette histoire devient vraiment lassante pour tout le monde.