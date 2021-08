Il y a eu beaucoup de réactions sur la dernière vidéo du Joueur du Grenier sur le jeu vidéo Duke Nukem Forever, il tenait à s'exprimer et à revenir sur les faits.Pour résumer, le JDG a produit 2 vidéos dont une version censurée qui a été consulté par au moins 2 modérateurs avant d'être malgré tout limité comme la première version non-censurée (marqué comme +18 et donc pas mise en avant). Expliquant ensuite que pour Cyberpunk 2077 sa vidéo avait été monétisée/démonétisée/limitée par plusieurs modérateurs différent et que c'est tout ce système de "modération multiple" le frustre.Il engage actuellement un avocat pour connaître ses droits face à YouTube, ayant conscience que qu'une plainte n'aboutira certainement pas.