Fléau des trophées

Playstation 5, juillet 2021, je possède 5 jeux sur cette console et un 6ème que nous avons tous: Astro's Playroom. Jusqu'à maintenant j'avais "5 trophées platines" à savoir celui de:et. Mais, un dernier jeu m'attendais, il s'agit de mon second achat sur cette machine:Ainsi donc, aprèsde jeu, j'ai obtenu autour des 15H00 l'ultime trophée, le trophée platine:En utilisant le "cloud" j'ai pu l'obtenir en seulement 2 runs: le premier classique ou j'en ai fais le plus possible et le second, le "new game +" ou je devais juste récupérer les âmes nécessaires pour les sorts/miracles manquants (sauvegarde que je rechargeais quand j'avais le trophée visé), ainsi que refaire la quête d'assassinat des PNJ du Nexus (bug durant ma première tentative, je n'avais pas eus le trentième anneau).A la base (lors de l'achat) j'avais trouvé le jeu vraiment difficile et j'avais jeté l'éponge, mais... Avec la presque totalité de mes jeux Playstation 5 en "platine", je ne pouvais pas resté sur un échec! Du coup je me suis remis sérieusement dessus depuis la semaine dernière, profitant de mes vacances (et de ce temps pourri) pour le faire et c'est chose faite! J'ai adoré le jeu et je roulais même dessus durant mon premier run.... Honnêtement les boss les plus difficiles sont ceux des premières parties de monde, je suis un peu déçu là-dessus... Il n'y a que 2/3 boss réellement difficile a vaincre (et encore) mais en tout cas j'ai kiffé, le jeu étant magnifique en plus ça aide! Bref voilà.Résultat: "For the first time ever" pour l'instant j'ai un "" sur ma Playstation 5 avec l'intégralité de mes jeux en "PLATINE" ! Mon prochain achat sera: Tales of Arise et il passera aussi à la casserole!