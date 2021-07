Y a quelques semaines lors du passages au lames XSX, FH4 avait pas mal de problèmes encore, notamment de latences, le son qui n'était pas stable, lags...



J'ai retest vite fait y a quelques minutes, et y a une progression vraiment hallucinante.



La latence sur FH4 a grandement diminuer, on va presque dire qu'elle a presque totalement disparu. Le jeu est devenu vraiment jouable.

Le son ne grésille plus du tout.

Plus aucun lags.

Plus d'artefacts.

Y a que l'image ou l'on voit encore la compression même si y a du mieux avec le 1080.

Gears 5 est parfaitement jouable également. On ressent aucune latence.



Mais pour le reste c'est du tout bon. Et j'ai même pas la fibre.



GG Xbox.