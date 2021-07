Jeux Vidéo

Road 96 s'écrira sur PC et Switch le 16 août prochain

Road trip estival, donc

Par Luma ( @Luma_GK) , le 19 juillet 2021 à 20h01



Le prochain jeu du studio montpelliérain DigixArt fera son entrée par la grande porte des (nombreuses) sorties de cet été 2021 en la date du 16 août très précisément. Road 96, que l'on avait pu brièvement tester le temps d'une courte démo, s'annonce comme une nouvelle proposition de jeu narratif.



Annoncé comme le "le plus ambitieux projet" de DigixArt (Lost in Harmony, Memories Untold), Road 96 est une aventure narrative atypique, dont la trame s'écrit de manière procédurale. Notre avatar cherche en effet à fuir un régime autoritaire, et ce sera au joueur de décider la manière dont il se déplacera, que ce soit en faisant du stop, en payant un ticket de bus ou en volant une voiture. Suivant ses décisions et les personnages qu'il rencontre, notre avatar verra son aventure évoluer tout au long de la partie.



Ce road trip sera donc disponible sur PC via Steam, Epic Games Store et Gog, et sur console Switch le 16 août prochain au prix de 19,96€. Pour une dizaine d'euros supplémentaires, les curieux pourront aussi se pencher sur sa version "Hitchhiker Bundle" qui inclut en plus un livre numérique racontant le prologue 10 ans avant les événements du jeu, et la bande-originale composée par Toxic Avenger.





Road 96 - Prologue

Le road trip dont vous êtes le héros !



Hommage aux Livres dont vous êtes le Héros cornés et aux films d’action musclés des années 1980, Road 96 : Prologue est un road trip explosif qui sent bon l’essence et l’asphalte brûlant, avec un soupçon de révolution.



Dix ans avant les événements du jeu vidéo Road 96, développé par le studio DigixArt, vous croiserez sans doute plusieurs visages connus, et serez aux premières loges pour vivre la tragédie qui a scellé le sort de Petria.



Une aventure pleine de rebondissements signée Pierre Corbinais et mise en image par Gaelle Marco, dans laquelle chaque choix compte. Et une formidable occasion de prolonger l'expérience du jeu vidéo...

Mais je suis con ou quoi ? Comment j'ai pu rater ce truc ?Source : https://www.gamekult.com/actualite/road-96-s-ecrira-sur-pc-et-switch-le-16-aout-prochain-3050841225.html La preview vidéo de Road 96, par Luma sur GamekultLa page du jeu sur Steam :Switch : https://www.nintendo.fr/Jeux/Jeux-a-telecharger-sur-Nintendo-Switch/Road-96-1950879.html Date de sortie le 16 Août 2021Et si vous voulez prolonger l’expérience, un livre dont vous êtes le héros ! Comme à l'époque !Road 96 - Prologue - 12,90 € TTC Date de parution : 21/09/2021Et le livre en version ebook sur Steam (9,96 €, nécessite le jeu de base Road 96 sur Steam pour fonctionner) :