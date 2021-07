Et oui le 17 juillet 2020 sortait ghost of Tsushima qui est pour moi le jeu de la Gen précédente. Un excellent open world et un voyage magnifique sur l'île de Tsushima, avec un gameplay nerveux qui fonctionne très bien. De très bonne idée pour l'exploration et son vent directeur. Il ya malgré tout des choses à améliorer aucun jeu n'est parfait.Encore bravo à Sucker punch pour ce jeu ! J'ai très hâte de voir ce que le studio peut proposer avec la ps5.Pour rappel Ghost of Tsushima director cut ainsi que le dlc "Ikishima" sortira le 20 août.