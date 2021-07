Le producteur de FF16 affirme que l'écriture du scénario est terminée et que le jeu ne sera pas au Tokyo Game Show 2021.



Lors de la dernière lettre du producteur de FF14, Naoki Yoshida s’est laissé à quelques indiscrétions concernant Final Fantasy XVI.



LE SCÉNARIO DE FF16 TERMINÉ, LE POINT SUR LE DÉVELOPPEMENT



Le producteur du jeu a ainsi affirmé que l’écriture du scénario de FF16 est terminée et donc que plus aucun élément ne bougera. L'enregistrement des voix anglaises est quant à lui presque terminé, signe que le jeu avance bien.



Il précise par ailleurs que le développement de Final Fantasy 16 se déroule comme prévu, mais qu’il n’en reste pas moins difficile tant l’équipe veut proposer un jeu qualitatif.



PAS DE FINAL FANTASY 16 AU TGS 2021



Autre nouvelle majeure de l'événement: il n’y aura pas de Final Fantasy 16 au Tokyo Game Show qui se tiendra fin septembre. Ce n’est pas l’envie de partager des nouvelles images du jeu qui lui manque, mais il souhaite que les développeurs prennent leur temps pour le montrer sous son meilleur jour et qu’il donne ainsi envie aux joueurs lors du prochain trailer. Il n’avait alors jamais été question d’une quelconque présence à l’E3 2021.



Ces nouvelles informations rassurent sur un point: la sortie finale se rapproche. Pour rappel FF16 sera disponible à une date indéterminée sur PS5 et PC.