pour vous y essayer sur pc ca se passe via navigateur chrome ici==> https://www.xbox.com/play trad de l'articleChez Xbox, notre mission est simple : apporter la joie et la communauté du jeu à tout le monde sur la planète. Pour y parvenir, nous aspirons à permettre à chacun de jouer aux jeux que vous voulez, avec les gens que vous voulez, où vous voulez.Nous créons un avenir qui combine l'héritage de jeu de Xbox et la puissance d'Azure. Un avenir où nous proposons des jeux immersifs haute fidélité aux 3 milliards de joueurs dans le monde. Maintenant, nous faisons un grand pas en avant pour atteindre cette vision :Si vous êtes membre ou souhaitez devenir membre, accédez simplement à xbox.com/play sur Microsoft Edge, Chrome ou Safari sur votre PC ou appareil mobile pour commencer à jouer à des centaines de jeux de la bibliothèque Xbox Game Pass.Avec des milliards de PC Windows 10, d'appareils iOS et de téléphones Android actifs, nous voulons que vous ayez de nouvelles opportunités de jouer aux jeux les plus profonds et les plus immersifs quand et où vous le souhaitez. En termes simples, nous apportons l'expérience Xbox directement aux appareils que vous utilisez le plus.Le cloud gaming offre un jeu fluide sur tous vos appareils. Lorsque vous diffusez des jeux sur un PC ou un appareil mobile, votre jeu est lu à partir du matériel Xbox dans un centre de données Microsoft. Cela signifie que vous pouvez vous lancer dans un jeu, vous connecter avec vos amis et jouer via le réseau Xbox comme vous l'avez toujours fait. C'est vrai, vos sauvegardes de jeu sont les mêmes où et quand vous jouez, vous pouvez donc reprendre là où vous vous étiez arrêté.Alors prenez votre PC et diffusez Outriders ou Doom sur votre iPad en utilisant votre partie sauvegardée. Ou, lorsque vous avez une demi-heure gratuite, vous pouvez lancer xbox.com/play et obtenir un jeu sur MLB The Show 21.Au fur et à mesure que nous proposons des jeux sur davantage d'appareils, nous faisons également évoluer la façon dont vous pouvez jouer à vos jeux. Aujourd'hui, environ un joueur sur six qui joue depuis le cloud utilise exclusivement des commandes tactiles personnalisées qui sont activées pour plus de 50 jeux - l'un que j'aime personnellement est Minecraft Dungeons. Et bien sûr, vous pouvez également jouer à des jeux depuis le cloud en utilisant une manette sans fil Xbox compatible, ou l'un des nombreux contrôleurs et accessoires de jeu mobiles pris en charge, y compris le tout nouveau Backbone One pour iOS.Aujourd'hui marque une étape clé dans notre parcours pour apporter l'expérience Xbox à tous les joueurs, et nous avons hâte que vous commenciez à jouer. Je me souviens il y a environ trois ans, la première fois que j'ai pris un téléphone et joué à un jeu en nuage, en utilisant uniquement des commandes tactiles. C'est un moment que je n'oublierai jamais, où la beauté des graphismes s'est mélangée à la créativité de la technologie pour créer quelque chose de vraiment magique. Ainsi, de la Team Xbox à vous, nous espérons que vous ressentirez plus de joie et de connexion en jouant partout et en tout lieu.