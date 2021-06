GTA VI n'en finis plus de se faire attendre et encore une fois, nouvelle salve d'information de la part d'un Insider du nom de Tom Henderson, leaker "fiable" et plutôt crédible car il a plus ou moins leaké Battlefield 2042 avant son annonce officielle.



Il a également parler de Cod Black Ops Cold War avant qu'il soit annoncé, bref c'est pas non plus un Insider qui sort d'un cul quoi.



Voici donc les "informations" à prendre toujours avec des pincettes of course.



- Le retour à Vice City serait bel et bien dans GTA VI dans une version plus moderne et remis au goût du jour.



- Le scénario ne se déroulerait pas dans les années 80-90 mais bien à notre époque



- Le leaker explique notamment que cette décision est due à l’arrive du mode Online dans GTA. En effet, ce dernier serait limité si le jeu prenait place dans un décor rétro, surtout à la vue des véhicules et armes pour le moins insolites que l’on retrouve aujourd’hui dans le mode multijoueur.



- Comme l'avait annoncé Jason Schrier avant lui, la map ne serait pas aussi démesurée. Elle serait bien évidemment dense et agrémenté de DLC et de mise à jour rajoutant des activités, des quêtes, point d'intérêt etc... La map évoluera au fil du temps.



- [g] Autre information de taille, GTA VI proposera bien d’incarner plusieurs personnages principaux, comme le fait GTA V. Au lieu de trois, ce sera cette fois deux protagonistes sur lesquels se reposera la campagne. Pour la toute première fois, les joueurs pourront suivre l’histoire d’une femme, comme l’ont déjà annoncé de précédentes fuites. Cette dernière, au nom encore inconnu, serait particulièrement douée avec les technologies et serait entre autres habituée à pirater les systèmes de sécurité lors des braquages.



- En revanche, il y a une mauvaise nouvelle : il va falloir, plus que jamais, se montrer très patient avant d’en avoir le cœur net. Selon Tom Henderson, GTA VI ne verra pas le jour avant 2024, ni même probablement 2025. D’après ce dernier, Rockstar veillerait au bien-être de ses employés après le développement chaotique de Red Redemption 2, qui a mis en lumière l’énorme problème de crunch dans l’industrie du jeu vidéo.



Fini donc les horaires interminables et les modifications de dernière minute. Rockstar veut prendre son temps. De ce fait, il est plus que probable que le jeu ne sortira que sur la dernière génération de consoles, à savoir la PS5 et la Xbox Series X. Si l’on se réfère aux sorties de GTA 5, une version PC pourrait ensuite arriver dans les mois suivant le lancement. Une chose est sûre : le studio attendra d’être certain de la date de sortie avant de l’annoncer publiquement.



Voilà, reste à voir si cet Insider aura raison dans le futur... Ou pas.