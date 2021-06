Grace à Gamestop leur fonctions ont été révélé. Contrairement à Samus Returns, on revient à du classique : L'amiibo Samus donnera une barre d'energie supplémentaire la première fois et soignera l'héroïne à chaque utilisation suivante (une fois par jour). L'amiibo EMMI donnera lui une barre de missile supplémentaire la première fois puis et restaurera son stock de missiles à chaque utilisation (une fois par jour).