Ne mettez pas dans ces amiibo :- Un mode de difficulté.- Une option de qualité de vie.- Ou tout autre feature qui ne soit pas ni cosmétique, ni bonus facultatif ni un truc propre à l'amiibo comme gestion d'IA ou contenu lié à aux personnage (comme par exemple Link Loup dans BOTW, ça c'est OK).L'amiibo Métroïde pour Metroid: Samus Returns débloquait un mode de difficulté difficile exclusif, qui aujourd'hui coute le prix d'un jeu minimum, et je vous ne parle pas de l'amiibo Zelda pour Skyward Sword d'ici quelques années niveau prix, qui lock une option de qualité de vie qui est aussi dispo dans le season pass de Breath of the Wild (donc avec d'autres contenu) pour le même prix...