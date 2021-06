C'est la question que je me suis posé en jouant à Detroit: Become Human qui avait un excellent scénario au passage.



"Libérez les Robots ! Libérez les Robots ! " .... Pardon.



En revanche niveau Gameplay, à part les phrases d'enquêtes et les QTE les plus stressants du monde. (Essayez de faire avec Markus sans mouiller votre maillot.) Ben c'est pas un Gameplay très interactif.



Me faisant me demander si Detroit: Become Human était vraiment un JV, et si David Cage aurait pas mieux fait de directement aire un film ou une série de cette histoire plutôt qu'un jeu qui as met mon pauvre ordi à genoux et qui as planté 5-6 fois (dont une ou j'avais juste appuyé sur le bouton pour baisser le son.)