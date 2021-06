Salut, j'ai récement choppé MH Rise, j'ai fini le solo et là je suis en train de finir le multi. Je suis rang 46, je joue qu'à la grande épée.



Je suis en trains d'essayer de faire un build pour balancer de grosses châtaignes, mon plus gros coup est de 1275 pour le moment. Je joue avec l'arme du Nargacuga et j'ai le set d'armure du Teostra. Ça me permet d'avoir un haut taux de critique et un bonus de dégat critique.



Si ça vous tente de faire des missions rang expert en coop, ajoutez moi, je joue principalement en soirée sauf pendant mes jours de repos.





Code ami : SW-1726-8252-7511



Si vous avez défoncé le jeu et avez des conseils pour des builds grande épée, je suis preneur.