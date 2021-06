Deux "géants" d'Ubisoft s'affronte aujourd'hui dans un concept que j'avais pas fait depuis longtemps, les VSLe principe est simple, confronté les deux jeux sur les même aspects comme les graphismes, gameplay etc en donnant un avis et en attribuant des points, vous comprendrez en lisant cet article de toute façon. Je vous propose de commencer sans plus attendre.Premier Point :Far Cry 3 : Les graphismes de Far Cry 3 sont très jolis, entre jungle luxuriante, falaise abrupte, cascade vertigineuse ou plage à l'eau turquoise, il y flotte comme un air de de vacance. Dommage par contre que deux jpeg de montagnes énormes et moche viennent gâcher la vue...Far Cry 4 : Far Cry 4 offre des graphismes tout à fait splendide et un poil supérieur à Far Cry 3. Les textures sont un peu plus nette, la distance d'affichage est supérieure et il ya aussi moins de clipping. En tout cas sur PS4. L'environnement dans l'Himalaya est également très joli.Avantage à Far Cry 4 : Le Kyrat a des graphismes supérieur à ceux de Far Cry 3, et des environnements un peu plus variés comme L'Himalaya ou Shangri La.Far Cry 3 0 ptFar Cry 4 1 ptDeuxième Point :Far Cry 3 : Le gameplay de Far Cry 3 est excellent. Variés et fun, approche furtive ou bourrins pour les camps ennemis, conduites de véhicule irréprochable, le gameplay n'est jamais pris en défaut, et chaque armes est un plaisir à utiliser. De plus, la map est clair et le menu aucunement envahissant et fluide à utiliser.Far Cry 4 : Far Cry 4 reprend absolument tout ou presque de Far Cry 3 à tel point que ça en devient presque gênant. Même l'arsenal est quasiment identique arbalète et couteau de lancées en plus. Et les nouveautés sont bien trop maigre, l'arène est sympa mais finalement assez limités.Avantage à Far Cry 3 : Far Cry 3 et celui qui a inventé ce gameplay, Far Cry 4 ne fait que le réutiliser sans changer quoi que ce soit, un Far Cry 3.5 si je puis dire.Far Cry 3 : 1ptFar Cry 4 : 1ptTroisième Point :Far Cry 3 : L'aventure solo est déjà conséquente mais si en plus vous faites les collectibles, les défis rakyat, tout les camps ennemis plus la coopération, 50heure environs seront nécessaire ce qui en fait une durée de vie plus que solide.Far Cry 4 : Similaire à Far Cry 3, vient en plus s'ajouter l'arène qui peut vraiment vous occuper un long moment.Égalité : Les deux jeux bénéficie d'une durée de vie très solide.Far cry 3: 2ptsFar cry 4 : 2 ptsQuatrième point :Far cry 3 : Les musiques de Far Cry 3 sont de très bonne facture, surtout le thème principal ou même carrément la musique de Skrillet dans les champs de cannabis. L'ambiance n'est pas en reste dans cette jungle aussi belle que dangereuse.Far Cry 4 : L'OST de Far Cry 4 est à mon sens un peu en dessous de celle du 3, avec des musiques un petit peu plus "passe partout" malgré quelques bon thème. L'ambiance est cependant excellente également dans celui là.Avantage à Far Cry 3 : L'ambiance est excellente dans les deux mais L'ost est supérieure dans Far Cry 3. Les musiques de Far Cry 4 sont plus passe partout mais pas mauvaise pour autant non plus.Far Cry 3 : 3ptsFar cry 4 : 2 ptsCinquième Point :Far Cry 3 : Le scénario de Far Cry 3 reste assez bon, bien que classique. C'est surtout grâce à ses deux méchants particulièrement bien mis en scène, surtout Vaas, qui fait qu'on accroche. La monté en puissance du héros Jason Brody, qui va peu à peu sombrer dans le "plaisir de tuer" à tel point que ça va complètement le transformer, son évolution est intéressante, et le jeu nous le le raconte plutôt bien. Dommage cependant que la fin tombe complètement à plat.Far Cry 4 : L'histoire est bien plus anecdotique dans Far Cry 4. Le héros Ajay Ghale est déjà bien moins intéressant dans cet opus, et c'est pas les perso secondaire tout quasiment transparent qui changeront grand chose... Heureusement que Pagan Min sauve un peu les meubles du naufrage mais vu ses interventions qui se comptes même pas sur les doigt d'une main, difficile de le trouver plus marquant qu'un Vaas par exemple, déjà lui aussi sous traité. Ajay Ghale doit revenir au Tibet déposer les cendres de sa mère, il va malgré lui tomber dans une Guérilla urbaine entre les défenseur de Kyrat et les mercenaires sous ordre de Pagan.Mais les enjeux sont quasiment inexistant et les perso anecdotique ou presque que c'est pas le scénario qu'on va retenir dans ce Far Cry 4. La fin est également assez raté.Avantage à Far Cry 3 : Le scénario est bien plus intéressant dans Far cry 3, accentué pas un perso principal plus travaillé que le 4.Far Cry 3 : 5ptsFar Cry 4 : 2 ptsSixième Point :Far Cry 3 : Les personnages de Far Cry 3 sont pour la plupart très réussi, surtout du côté des méchants avec en tête évidemment le sublime Vaas, Citra la guerrière et chefe des Rakyat, puis le grand Gourou dont j'ai oubli le nom mais qui est également assez réussi. Mentionnons aussi le Spetnatz russe avec l'accent allemand qui en plus de m'avoir bien fait rire est plutôt charismatique.Far Cry 4 : Les personnages sont pour la plupart anecdotique dans cet opus, à commencer par Ajay Ghale. Seul Pagan Min s'en sort à peu près correctement mais ses interventions sont tellement peu nombreuses qu'on l'oublie finalement assez vite. Dommage car il avait beaucoup de potentiel.Avantage à Far Cry 3 :Far Cry 3 : 6ptsFar Cry 4 : 2 ptsSeptième Point :- Far Cry 3 :La campagne solo de Far Cry 3 est très réussi, avec des missions assez marquante comme la recherche d'un poignard dans une ruines perdue, une infiltration dans le domaine de Hoyt Volker ou encore une flambée de champs de cannabis avec du Skrillet en fond. Et j'en oublie beaucoup d'autres...Far Cry 4 : La campagne de Far Cry 4 est médiocre... Je retiens que très peu de missions, en plus de parfois repomper totalement des missions du 3. Mentions spéciale quand même au missions dans L'hymalaya assez réussi mais en dehors de ça, pas grand chose...Avantage à Far Cry 3 : La campagne est largement supérieure à celle du 4 qui fait beaucoup trop de surplace... Si j'étais méchant, je dirais même que celle du 3 éclate complètement celle du 4 mais on va rester "gentil".Far Cry 3 : 7ptsFar Cry 4 : 2 ptsHuitième Point :Far Cry 3 : La map de Far Cry 3 est très agréable à parcourir. Il ya deux îles, celle du nord et du Sud. Celle du Sud n'est pas accessible dès le début de l'aventure cependant. La map fait à peu près 45 km 2, entre sa jungle profonde, ses cascades ou ses plages, vous allez voir pleins de belle chose. De nombreux véhicules peuvent être utilisés pour la traverser, sur terre, en l'air comme dans l'eau.Dommage cependant que certaine montagne infranchissable obligent à faire des détours assez long pour suivre un chemin.Far Cry 4 : La map de Far Cry 4 est de superficie similaire à celle du 3. Toujours aussi magnifique, le monde de Kyrat offre des panoramas splendide comme des lacs, des montagnes ou des plaines verdoyantes. Petite nouveauté, le mini coptère qui permet de franchir rapidement une grande distance, et qui se révèle fun à utiliser. Dommage que les montagnes de L'hymalaya ne soit disponible que durant l'aventure principale, j'aurai adoré m'y balader tranquillement...Le grappin permet aussi de pas trop faire le contour d'une montagne, problème récurrent du 3, même si ça arrive quand même aussi.Égalité : Les deux maps offrent un rendu particulièrement réjouissant, et une surface de jeu conséquente pour s'y amuser. Pour moi, Rook Island et Kyrat se valent largement.Far Cry 3 : 8ptsFar Cry 4 : 3 ptsNeuvième Point :Far Cry 3 : Far Cry 3 offre une faune et une flore très variés même si pas tellement cohérente. En effet, tigre et casoar ensemble ? Mais ce n'est qu'un détail, entre les serpents, les tigres et les ours, sans oublier les varans de comodo, il y aura de quoi faire et voir sur Rook Island. La flore n'est pas en reste avec de nombreuses plantes à découvrir et à utiliser pour en voir les effets.Far Cry 4 : Far Cry 4 reprends quelques animaux de Far Cry 3 comme les tigres et les ours mais viennent s'ajouter les ratels ou encore les rhinocéros. Les requins du 3 sont remplacés par les poisson démon, (sorte de piranha) les aigles particulièrement chiant et surtout les éléphants, qu'on peut monter pour foutre le bordel dans les camps ennemis et croyez moi, c'est super fun !!!Avantage à Far Cry 4 : Far Cry 3 à beau être très correct niveau faune, pour moi celle du 4 est un peu au dessus, surtout grâce aux éléphants ultra fun à utiliser (et qu' est ce qui sont bien fait franchement) ou encore ses rhinocéros qui défoncent les véhicules ennemis !Far Cry 3 : 8ptsFar Cry 4 : 4 ptsDixième Point :Far Cry 3 est sûrement un des jeux en monde ouvert les plus funs que j'ai pus faire. Dans la mesure où presque tout est fun à faire, les activités annexes, la campagne surprenante ou même la capture de camps ennemis qui est ce que je préfère faire dans le jeu, seul l'escalade des tours radios est un peu chiant à la longue mais tout le reste, j'ai adoré !!!Far Cry 4 : Far Cry 4 est fun aussi mais moindre que le 3. Surtout à cause de son gameplay certe toujours très bien mais identique ou presque au 4, mais aussi sa campagne solo très décevante et au final son peu de surprise par rapport au 3 à tel point que j'ai parfois l'impression d'avoir jouer à un Far Cry 3.5 plutôt qu'à un vrai troisième épisode. L'arène c'est sympa mais même si le 4 reste un jeu très fun les premières heures, l'effet s'estompe assez rapidement, à titre de comparaison, le 3 je l'ai finis 3 fois et j'aurai presque envie de le refaire une quatrième fois. Le 4 ? Finis une fois mais je suis pas sûr d'avoir envie de le refaire une seconde fois.Far Cry 3 : 9 ptsFar Cry 4 : 4 ptsGagnant : Far Cry 3 !Far Cry 3 est bien supérieur à mon sens que le 4 qui est j'irai pas jusqu'à dire une pâle copie du 3 (même si c'est un peu ce que je pense quand même) mais un Far Cry un peu trop feignant et qui surfe clairement sur le succès du 3 en améliorant quelques trucs mais en régressant aussi sur des points dans lequel le 3 brillait. Scénario, campagne solo notamment. Mais difficile d'en vouloir à Ubisoft qui a proposé un gameplay tellement excellent dans le 3 et de l'avoir repris dans le 4. Au final, le 4 c'est la même chose que le 3, mais en moins fun et moins prenant mais il reste malgré tout un jeu très sympa à faire, et si vous avez aimé le 3 et son gameplay, vous aimerez celui ci !J'espère que ce VS vous a plu et hésitez pas à me dire lequel vous préférez vous dans les commentaires. A bientôt pour un prochain VS.Si ça vous intéresse, voici les VS que j'ai déjà fait.- Super Mario Galaxy VS Super Mario Galaxy 2- Dead Space VS Dead Space 2- DK Country Returns VS Tropical Freeze- Super Mario Sunshine VS Odyssey- The Last of Us VS 2Et celui là