On me l'a demandé alors le voici, (et vu que je bosse pas demain j'en profite) un nouveau VS contre deux "géant" de la plateforme 3D. J'ai choisis de comparé ces deux Mario plutôt que Galaxy vs Sunshine ou Odyssey car plus ressemblant. Mario Galaxy est plus dirigiste et c'est de la plateforme pure alors que là c'est plus plate forme et exploration, il m'a paru plus juste de comparé ces deux jeux ^^ J'ai déjà fait Galaxy 1 vs 2 donc si ça vous intéresse, hésitez pas à aller voir sur mon blog !SMS : Pour sa sortie en 2002, Super Mario Sunshine était très réussi graphiquement, surtout pour ce qui est effet de liquide comme la peinture mais c'est surtout l'eau qui bluffé réellement, que ce soit JET ou la mer. Les mondes regorgés de détails également et l'aspect vacance était super bien rendu.(le plus beau monde du jeu pour moi)SMO : Pour SMO, les graphismes sont très joli aussi, et on sent l'effort visuel et le gap qu'a pris la licence depuis 3D World. Les mondes sont très colorés et certains très très joli je pense notamment au monde de la mer ou même encore le premier avec sa DA "Burtonesque" et même si certains niveau ont une DA un peu spéciale, il faut bien avouer que c'est très joli dans l'ensemble !EGALITE : Pour moi les deux jeux sont très joli graphiquement, Sunshine impressionne encore aujourd'hui par son rendu de l'eau... Et même si Odyssey reste techniquement plus poussé forcément que Sunshine, pour une sortie en 2002 il a tout mon respect !Super Mario Sunshine 1 pt :Super Mario Odyssey 1 pt :SMS : Le gameplay de Sunshine reste bon MAIS ses gros problème de caméra font que vous allez rager, parfois elle se place n'importe comment, vous empêchant de voir correctement ce qui se passe, et est parfois responsable de vos chutes dans le vide. Le gameplay avec la buse est une excellente idée mais ça se répète beaucoup, les niveaux bonus donc uniquement sans JET se révèle cependant agréable à parcourir.SMO : Le gameplay de Super Mario Odyssey est excellent et en plus de ça varié ! les problème de caméra sont quasiment inexistant et les nombreuses transformations du jeu font que le gameplay est sans cesse renouvelé ! de plus, il est possible de faire des choses réellement folle avec le chapeau !(une partie de la richesse folle du gameplay de Odyssey en une vidéo)AVANTAGE à SMO : Le point est remporté par Odyssey. Sunshine souffre vraiment trop de par son gameplay certe bon mais qui se répète beaucoup mais aussi et surtout à cause de sa caméra qui peut être un véritable calvaire à ce niveau là. Non, vraiment la richesse du gameplay de Odyssey comparé à Sunshine est indiscutable !Super Mario Sunshine : 1 ptSuper Mario Odyssey : 2 ptsSMS : 120 Soleils et 240 pièces bleues environs... Sunshine se parcours très vite en ligne droite mais pour le 100 % il faut s'accrocher... Les pièces bleues sont par contre un véritable calvaire et peu de joueurs partiront à leur recherche.SMO : 999 lunes... Oui, vous avez bien lu... Super Mario Odyssey est facile et cours en ligne droite mais pour le 100 % des dizaines d'heures de jeu seront nécessaire pour choper toutes les lunes cachées du jeu. La durée de vie est donc tout à fait honorable.AVANTAGE à Super Mario Odyssey : Quasiment milles lunes à choper (certes les dernières doivent être achetées mais bon) contre 120 Soleils... Faites le calcul.Super Mario Sunshine : 1 ptSuper Mario Odyssey : 3 ptsSMS : Sunshine a des thèmes plutôt entrainant et qui rappel les vacances ! Certaines musiques sont très entrainante et d'autre plus reposante comme celle de la Plage Sirena par exemple. Les musiques du jeu sont pour la plupart excellente il n'y a pas grand choses d'autre à dire.SMO : SMO a des excellents thèmes également, notamment son thème principal juste incroyable. Beaucoup de musique me reviennent en tête notamment celle du Pays des Chapeaux ou de la Cascade. Bref, c'est du très bon aussi à ce niveau !EGALITE : Impossible pour moi de savoir lequel a une meilleure OST, je les trouve tout les deux de qualités !Super Mario Sunshine : 2 ptsSuper Mario Odyssey : 4 ptsSMS : Considéré par beaucoup comme le Mario 3D le plus difficile, surtout pour le 100 %, SMS a une difficulté qui parfois peut surprendre, certains niveaux sont très exigeant et donneront pas mal de fil à retordre au joueurs, de plus la recherche des pièces bleues si vous êtes assez fou pour le faire vous fera péter pas mal de câble si vous la faîtes sans soluce. Mais même sans ça, certains soleils sont assez difficile à obtenir !SMO : SMO est une promenade de santé comparé à Sunshine, et si certaines lunes de fin de jeu peuvent paraitre délicate, ce n'est rien comparé à Sunshine. Les lunes sont bien plus facile à obtenir, et je parle même pas du 100 % mais juste en ligne droite. D'ailleurs, sa trop grande facilité à SMO lui a souvent été reproché !AVANTAGE à Super Mario Sunshine : Sunshine est bien plus retors que SMO et je pense que tout le monde sera d'accord avec ça !Super Mario Sunshine : 3 ptsSuper Mario Odyssey : 4 ptsSMS : Les boss de Sunshine ne sont pas très folichon et si certains sortent clairement du lot (le poulpe ou l'anguille) d'autre se révèle franchement banal ou inutilement long... (la raie manta ce calvaire...) même le boss de fin est pas terrible...(le pire boss du jeu )SMO : Les boss de Odyssey sont très simple mais pas désagréable à affronter. Certains se révèle même assez impressionnant notamment le Dragon. On prend du plaisir à les combattre même si ils sont assez simple. Le boss de fin est également très cool.AVANTAGE à Super Mario Odyssey : Légère avantage pour Mario Odyssey même si ses boss ne sont pas non plus extraordinaire.Super Mario Sunshine : 3 ptsSuper Mario Odyssey : 5 ptsSMS : Alors vous allez me dire qu'on s'en branle totalement de l'histoire dans un jeu de plateforme et vous aurez sûrement raison mais dans Sunshine elle a véritablement une importance. Ce Mario est plus "scénarisé" que n'importe quelle autre Mario 3D et a vraiment son histoire à lui. Mario d'abord accusé de criminel et d'avoir souillé L'île et dérobé les Soleils à tort se voit contraint de faire le ménage et trouver le véritable responsable qui lui fait porter le chapeau. et même si après on se retrouver avec un banal enlèvement de la princesse Peach, il faut avouer que ça avait matière de changer un peu de ce que Nintendo avait l'habitude de nous proposer.SMO : Bien plus banal ici, Bowser veux se marier avec la Princesse sur la Lune...AVANTAGE à SMS : Une histoire qui a le mérite d'être plus original que la plupart des autres Mario.Super Mario Sunshine : 4 ptsSuper Mario Odyssey : 5 ptsSMS : SMS a un level design assez réussi pour certains mondes, notamment la Baie Noki ou le Port Rico par exemple, ou des fois carrément moisi comme le village Pianta ou le parc d'attraction. Ca souffle le chaud et le froid en gros. Il y'a quand même peu de monde qui se démarque même si les niveaux bonus apporte un peu de variété à l'ensemble.(un des mondes les plus réussi de Sunshine)SMO : Le level design de Super Mario Odyssey reste correct, même si certains niveaux se dégage du lot et offre de la verticalité comme le pays de la foret ou encore celui de New Donk City. Non là ou SMO brille réellement, c'est pour ses excellents niveau bonus qui bénéficie d'un bon level design et qui sont ultra nombreux, les mondes restent un peu plus classique dans leur construction.AVANTAGE à Super Mario Odyssey :Sunshine ne peut pas vraiment rivaliser face à Odyssey, bien trop peu de mondes et qui surtout ont un level design brillant. Ne serai ce qu'avec ses niveaux bonus, Odyssey éclate Sunshine et rien que le level design de la forteresse de Bowser détruit la quasi totalité des mondes de Sunshine pour ce qui est du level design !Super Mario Sunshine : 4 ptsSuper Mario Odyssey : 6 ptsNeuvième et dernier point :SMS : On s'amuse au début mais à force.. Le jeu se renouvelle trop peu dans son gameplay et le 100 % est fastidieux à cause de ces maudite pièces bleues remplissage. de plus, de nombreux soleil se ressemble à savoir faire le ménage ou la course ou chasse à Antimario. Même si en challenge il y'a de quoi faire, j'avoue que c'est pas le Mario que j'ai finis le plus de fois...SMO : Je me suis amusé du début à la fin et oui ya du remplissage également dans celui ci, mais les différents mondes traverser et surtout les transformations souvent géniales de Capy font que le gameplay se renouvelle sans cesse pour un fun quasi constant. Les nombreux niveaux bonus permettent de variés également les plaisir !AVANTAGE à Super Mario Odyssey : Pour ma part, Odyssey est bien plus amusant que Sunshine qui se répète beaucoup et celui ci à trop peu de mondes à offrir... Je vais pas répéter encore ce que j'ai dis plus haut mais même si Odyssey est plus simple, il reste plus fun que Sunshine !Super Mario Sunshine : 4 ptsSuper Mario Odyssey : 7 ptsGagnant : Super Mario Odyssey !Voilà, j'espère que ce VS vous aura plu et comme d'habitude, hésitez pas à me dire lequel vous préférez et pourquoi ^^ Bonne nuit !