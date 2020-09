Hier, j'ai finis DK Tropical Freeze et avant de vous en faire un test et de partager mon avis, je me suis décidé de confronter Returns et celui là car j'arrive pas à me décider lequel est meilleur pour moi. Tout deux étant de toute façon d'excellent jeux de plateforme. Voilà donc une petite analyse pour déterminer selon moi lequel est meilleur ou si ils sont à égalité !



Premier point : Graphisme



DK Country Returns : Les graphismes de DK Country Returns sont très réussi, surtout pour une console qui n'étais pas encore HD. Le premier comme les arrières plans sont soignés, les couleurs sont bien choisis, dommage cependant que certains environnement se répète beaucoup notamment ceux de la forêt ou du canyon. Mais globalement ça reste joli et bien animé. Les niveaux en ombre chinoise sont très joli également !







DK Country Tropical Freeze : Ceux de TF sont de très bonne facture aussi et surtout enfin en HD ! Les couleurs pètent à l'écran et surtout les niveaux sous l'eau sont magnifique. Il est bon de préciser que certains environnement sont plus soignés que d'autre. Les niveaux sous la neige sont pas les plus beaux par exemple.







(Un magnifique niveau...)



AVANTAGE à TF : Si les graphismes de Returns sont plutôt joli, la HD de TF fait quand même la différence ! Plus varié dans ses environnements également, ce sont certains arrières plans de niveaux ou encore les niveaux sous l'eau très très joli.





DK Country Returns : 0 pt

DK Country Tropical Freeze : 1 pt



Deuxième point : Le gameplay



DK Country Returns : Très bon pour pas dire excellent, DK se manie super bien et l'inertie du singe est très bien respecté, on sent vraiment le poids du gorille. Le seul souci viens de la reconnaissance de mouvement de la Wiimote ou ça peut être assez chiant de à chaque fois secouer la télécommande soit pour frapper le sol ou pour faire la roulade. Mais ça vient plus de la console que du jeu. Le fait de pas pouvoir aller dans l'eau par contre fait assez tâches pour un jeu de plateforme... Chose que corrigera heureusement TF



DK Tropical Freeze : Excellent aussi dans cet opus pour pas dire "mieux" car plus de reconnaissance de mouvement. Le gameplay est également plus variés avec les différents singes, et les phases aquatiques sont un bonheur à jouer.



AVANTAGE à TF : Encore une fois, TF remporte le point car son gameplay est un peu plus variés et finis la reconnaissance de mouvement un peu relou de la Wii.





DK Country Returns : 0 pt

DK Country Tropical Freeze : 2 pts



Troisième point : Level Design



DK Country Returns : Le level design est excellent et bien supérieur à un New Super Mario Bros Wii par ex. Les niveaux en tonneaux fusée ou encore en wagon en mette plein la vue et le Level Design est parfait. La grande majorité des niveaux sont très bien construit et on sent la maîtrise de Retro Studio dans le domaine.



DK TF : Excellent également, comme son grand frère, sur terre comme dans l'eau. Les portails à trouver ne change pas grand chose, juste deux sorties secrète par niveau.



EGALITE : Il serait injuste de dire que TF à un meilleur level design que Returns tellement celui ci met déjà la barre haute. J'ai donc décidé d'attribuer un point au deux.





DK Country Returns : 1 pt

DK Country Tropical Freeze : 3 pts



Quatrième point : L'OST



DK Returns : Plutôt sympathique sans non plus être transcendante. Les remix des anciens Country sont réussi. Mais trop peu de thème dit originaux me reviennent en tête, à part quelques uns... L'OST du jeu est bonne mais vraiment sans plus pour ma part.



[video]http://youtu.be/9n2xtSwGlD8?

list=PLhHcMbVmbwCcHNp6B2AKHbq7cKG4z0qHk[/video]





DK Tropical Freeze : Là par contre, c'est un tout autre level ! Les musiques du jeu sont vraiment excellente et beaucoup d'entre elles me reste dans la tête. Avec David Wise en tant que compositeur ça ne m'étonne pas !







(une de mes musiques préféré du jeu ! )



AVANTAGE à Tropical Freeze : Ouais, pour moi il y'a pas photo à ce niveau.





DK Country Returns : 1 pt

DK Country Tropical Freeze : 4 pts



Cinquième point : La difficulté



DK Country Returns : Une difficulté qui y va crescendo et un parfait dosage. Le jeu est ni trop dur ni trop facile. Certains niveau sont quand même particulièrement retors, notamment les niveaux K ou en tonneau fusée. Et pour ceux qui en veulent toujours plus, le mode miroir !







(le mec gère mais en mode miroir ce niveau est une horreur !)



DK Tropical Freeze : Une difficulté toujours au rdv mais néanmoins inférieur à Returns. Le dernier monde par exemple est beaucoup plus simple que celui de R. De plus, les niveaux en wagon ou tonneau nous accorde une erreur supplémentaire au lieu de la mort subite avant. Et le jeu est moins difficile car il y'a moins de monde, et donc de niveau K qui sont de toute manière plus simple.



AVANTAGE à DK Country Reurns : Oui, plus difficile, et même si le mode difficile de TF supprime les checkpoint, le jeu est quand même plus simple que Returns. Certains niveaux du R sont vraiment ardu !





DK Country Returns : 2 pts

DK Country Tropical Freeze : 4 pts







Sixième point : Durée de vie



DKC Returns : 8 mondes dont 1 secret mais un seul niveau... à peu près 8 niveaux dans chaque monde plus les boss plus les niveaux K, le mode Chrono et miroir. Il y'a vraiment de quoi faire surtout que boucler le jeu à 200 % ne SERA vraiment pas simple.



DKC TF : 6 mondes et un septième caché de 3 niveaux. Si les niveaux sont cependant plus long que ceux de R, Les deux mondes en moins se font quand même ressentir... On arrive à la fin un peu trop vite surtout que le jeu est plus simple que R.



AVANTAGE à Returns: Les deux mondes en moins dans TF se font ressentir comme je l'ai déjà dis, de plus Returns est plus difficile donc vous mettrez plus de temps dans certains niveau.





DK Country Returns : 3 pts

DK Country Tropical Freeze : 4 pts



Septième point : Le bestiaire



DK Country Returns : La menace principale de Returns sont ces espèces de tikis chelou qui font de la musique pour envouter les animaux. Oui, exit les Kremlins. Sinon, dans les différents mondes, les bestioles sont en accord avec leur environnement. Par exemple, dans la jungle les crabes, dans le canyon des ennemis squelette etc.. Mais les ennemis principaux ne sont pas très rechercher je trouve..



DK Tropical Freeze : Un peu plus original et "marrant". Les animaux de la banquise en guise de sbires principaux. Des morses, phoques ,pingouin etc... C'est plutôt rigolo avec leurs casque de viking, et ça à plus je trouve "d'identité" que le R avec ses masques vaudou... Bref, je préfère ces envahisseur polaire !



AVANTAGE à TF :





DK Country Returns : 3 pts

DK Country Tropical Freeze : 5 pts



Huitième point : Les boss



DKC Returns : Les boss de Returns sont assez moisis je trouve... Pas très inspiré et pas très intéressant... On prend pas vraiment de fun à les combattre, même le boss de fin je l'ai pas trouvé terrible... Et puis passer de King K Rool à ça x)







(le "meilleur" boss du jeu pour moi et franchement il est pas non plus exceptionnel)



DK Tropical Freeze : Bien plus réussi dans celui là ! Ils sont pas non plus tous ouf mais je prenais déjà plus de plaisir à les combattre, et ils sont plus rechercher je trouve. Le boss de fin est mieux que dans R et à plus de gueule. Le seul soucis est qu'ils sont un peu long à combattre...



AVANTAGE à TF : De meilleur boss tout simplement. Comparé les crabes tout pourri du deuxième monde de R et le hibou de TF et constatez par vous même x)







(Mon boss préféré du jeu)





DK Country Returns : 3 pts

DK Country Tropical Freeze : 6 pts



Neuvième et dernier point : Fun/Plaisir de jeu



DK Country Returns : Le fun est immédiat, et le challenge est présent. Un level design travailler et des niveaux rempli de bonne idée. J'ai passer un excellent moment sur ce jeu !



DK TF : Plaisir renouvelé ici aussi, en plus des phases aquatique qui manquer au returns, TF est au moins aussi fun que son grand frère, j'aurai quand même aimé un chouilla plus de monde, c'est pour vous dire que j'en voulais encore quoi !



EGALITE : Les deux jeux sont aussi fun l'un que l'autre. Je me suis amusé dans les deux!





DK Country Returns : 4 pts

DK Country Tropical Freeze : 7 pts



GAGNANT : DK Tropical Freeze !



Bon bah j'ai ma réponse, TF est un poil meilleur que le Returns, surtout grâce à son gameplay un peu plus variés et ses niveaux aquatiques vraiment fun à parcourir, son OST ultra solide et ses graphisme chatoyant. Mais je ne renie pas non plus le Returns qui reste un excellent jeu de plate forme 2D bourré de challenge ! Ca reste deux perles de la plate forme 2D à faire absolument si vous les avez tjr pas fait !



a bientôt pour un nouveau VS !



Et vous, lequel préférez vous ?