Tank Trooper n'est pas une grosse IP Nintendo, c'est sûr. Sorti en fin de vie de la Nintendo 3DS (2017), le jeu est co-développé par Nintendo EPD et Vitei ces derniers à qui l'ont doit notamment les 2 jeux Steel Diver sur cette même plateforme. C'est dans une interview dédié à la chaine YouTube MinnMax que Giles Goddard le fondateur du petit studio Vitei raconte avoir eu une version HD prête pour la Nintendo Switch, mais que Nintendo a refusé car cela n'en valait pas la peine. Goddard raconte aussi que le jeu devait avoir un certain mode multijoueur mais que Nintendo a enlevé.Sachant que dans le même laps de temps, Nintendo et indiezero étaient sur Sushi Striker sur Nintendo 3DS qui a été retardé d'un an pour finalement sortir en 2018 également sur Switch et en physique de surcrois, je ne comprend pas Nintendo d'autant plus qu'ils souffrent d'un manque de jeux first party exclusifs eShop (car à part Snipperclips, The Stretcher et Good Job!, ils n'ont pas réellement investi là-dedans depuis 2017).