L'intérêt des entrepreneurs et des créateurs de jeux pour rejoindre la famille Embracer ne cesse de croître et nous avons connu le trimestre le plus actif à cet égard jusqu'à présent. Notre stratégie visant à permettre à des personnes exceptionnelles de prendre leurs propres décisions opérationnelles s'est avérée très attrayante. Nous leur offrons l'accès à un écosystème croissant de ressources indépendantes tout en les soutenant dans un esprit de long terme. La volonté de ne pas devenir une machine d'entreprise est plus forte que jamais. Notre philosophie est et restera celle qui encourage la créativité des fondateurs.

Au cours du trimestre, nous nous sommes engagés avec plus de 150 entreprises à rejoindre le groupe, y compris de grandes entreprises qui pourraient former des groupes opérationnels supplémentaires et avoir un impact significatif sur le groupe dans son ensemble. Actuellement, dans l'ensemble du groupe, nous sommes en pourparlers avec plus de 20 entreprises à un stade avancé. Parmi celles-ci figurent plusieurs lettres d'intention exclusives signées qui, si elles sont conclues, renforceront les groupes opérationnels et amélioreront encore les perspectives de l'Embracer. Les acquisitions seront annoncées en temps voulu lorsqu'elles auront lieu. Il est important que nous restions prudents dans notre stratégie de fusion et d'acquisition et que nous ne nous précipitions pas pour conclure une transaction avant qu'elle ne soit prête. Dans les fusions et acquisitions comme dans le développement de jeux, la qualité prime.

Durant le dernier bilan financier d'Embracer Group (un bénéfice net de 28,2 millions d’euros), Lars Wingefors, cofondateur et PDG du premier éditeur en Europe en terme de valeur, a fait savoir que d'autres rachats sont prévus d'ici les prochains mois grâce à une nouvelle levée de fonds (7,6 milliards de couronnes suédoises, soit plus de 900 millions de dollars). Pas moins de 150 studios sont visés et plus d'une vingtaine sont bientôt prêt à signer les accords.Embracer Group est composé de huit groupes opérationnels :-> C77 Entertainment, Misc Games, DESTINYbit, River End Games, Tarsier Studios, Palindrome Interactive, Rare Earth Games, Vermilia Studios, Plucky Bytes, Silent Games et FRAME BREAK-> Box Dragon, Coffee Stain North, Coffee Stain Studios, Ghost Ship Games (30%), Lavapotion (60%) et Other Tales Interactive (20%)-> Gearbox Software/Gearbox Publishing et Gearbox Studio Québec-> DECA Games Berlin, DECA Games Bulgaria, A Thinking Ape et IUGO Mobile Entertainment-> Dambuster Studios, Fishlabs, Milestone, Warhorse Studios, Vertigo Games, Deep Silver Volition, Voxler et Flying Wild Hog-> Alkimia Interactive, Ashborne Games, Black Forest Games, Bugbear Entertainment, Experiment 101, Grimlore Games, Gunfire Games, HandyGames, Mirage Game Studios, Nine Rocks Games, Pieces Interactive, Piranha Bytes, Rainbow Studios, Pow Wow Entertainment, Appeal Studios, KAIKO, Massive Miniteam et Gate21 d.o.o-> Saber Interactive Belarus, Saber Interactive Portugal, Saber Interactive Russia, Saber Interactive Spain, Saber Interactive Sweden, 34BigThings, Mad Head Games, Nimble Giant Entertainment, Sandbox Strategies, Snapshot Games, Zen Studios, 4A Games, New World Interactive et Aspyr Media