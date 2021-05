“That would take a lot of effort, so I am pretty skeptical it will happen. It was straightforward to update MP1 and 2 to motion controls, but converting MP3 to normal controls would be a herculean effort, as it is scripted very specifically using volumetric triggers to detect the motion in precise manners to do specific switches, and the bosses are tuned to take into account the ease of gestural aiming.”



"Retro no longer has functional editor tools to work with the Prime code base, so everything has to be ‘brute force’ hard coded"

Depuis l'annonce de Metroid Prime 4 sur Nintendo Switch et surtout depuis le reboot de son développement, certains espèrent le portage de Metroid Prime Trilogy, la compile adaptant les jeux GCN Metroid Prime et Metroid Prime 2: Echo sur Wii (enfin, ces 2 jeux faisaient parti de la gamme "New Play Control" au Japon... bref), afin de patienter et dont la rareté fait que le titre est assez cher aujourd'hui (il reste néanmoins dispo sur l'eShop Wii U).Un ancien de Retro Studios, Michael Wikan, a été interrogé sur la venue potentiel de la compilation. Selon Wikan, il y a très peu de chance de voir un tel portage.Wikan est assez sceptique sur l'idée d'un portage de Metroid Prime Trilogy principalement car Metroid Prime 3 nécessiterait un vrai travail de refont pour pouvoir l'adapter à une jouabilité manette.Certains citent le portage HD de Zelda Skyward Sword comme contre-argument tout en précisant que Wikan n'est plus chez Retro Studios depuis 2011, mais n'ayant pas joué à Metroid Prime 3 je ne peux savoir à quel point les "volumetric triggers" sont contraignant à adapter sur Nintendo Switch, avec ou sans "Joy-Con". Je vous laisse vous expliquer en commentaire