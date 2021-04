Au tour de Bowser's Fury, le contenu additionnel de la version Switch de Super Mario 3D World d'être ajouté ce vendredi 9 avril dans Super Smash Bros Ultimate via 3 esprits à collectionner : Mario Chat Géant, les chatons et Bowser Furie. Battez les combattants dans le tableau des esprits pour les ajouter à votre collection.

posted the 04/07/2021 at 06:44 AM by masharu