Rappelez-vous : "Platinum Four", 4 projets listés par PlatinumGames en 2020 suite à leur nouvelle politique de devenir indépendant et éditer directement leur production, sachant qu'ils bossent actuellement sur Bayonetta 3 pour Nintendo/Sega et Babyllon's Fall pour Square-Enix.Ça n'a pas trop été communiqué, mais on connait désormais les noms de tous leur projets :Le portage déjà disponible sur Nintendo Switch et PlayStation 4 du jeu Wii U, premier jeu en auto-édition (même si Platinum Games a du passé par des éditeurs pour la versions physiques, ironiquement).Nom de code d'un futur jeu basé sur des super-héros à l'image des Viewtiful Joe et The Wonderful 101 aussi réalisé par Kamiya. C'est actuellement leur plus gros projet sur lequel travaille PlatinumGames (exceptés Bayonetta 3 pour Nintendo et Babyllon's Fall pour Square-Enix).L'ouverture d'une seconde équipe de développement, située à Tokyo.Et c'est le dernier jeu du programme "Platinum Four", annoncé hier pour Apple Arcade. Ce jeu en réalité avait été annoncé en 2018 en partenariat avec DeNA et le jeu avait été retiré d'iOS peu de temps après sa sortie en Asie sans que ni DeNA ni PlatinumGames ne commentent sur le pourquoi.le "poisson d'avril" posté l'an dernier qui en réalité est un jeu de shooter arcade en collaboration avec Hamster, désormais officialisé pour 2021 sur PlayStation 4, Nintendo Switch et Steam.